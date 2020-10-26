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Belediye personeline yangın tatbikatı Belediye personeline yangın konusunda pratik ve teorik eğitim verildi

İHA

Belediye personeline yangın tatbikatı Belediye personeline yangın konusunda pratik ve teorik eğitim verildi

Van’ın Edremit Belediyesi personeline yönelik yangın söndürme, kurtarma, tahliye ve ilkyardım konularında eğitim ve tatbikat çalışması yapıldı.
Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü İş Sağlığı Birimi tarafından belediye personeline yönelik yapılan eğitimde, yangınla ilgili hayat kurtarıcı bilgiler verildi. Eğitim sonrasında tatbikat yapan işçilere yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Yangın eğitmeni Dilgeş Aslan, 'yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangında alınacak önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı verme ve yangınlara müdahale' konularında belediye çalışanlarını bilgilendirdi.
Belediyede çıkabilecek yangınlara karşı; müdahale, kurtarma, koruma ve ilkyardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilen eğitimde, personele yangın söndürme cihazları tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgiler verildi. Daha sonra, teorik olarak verilen bilgiler yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe taşındı. Belediyenin farklı hizmet binalarında verilen eğitimlerde personeller, toplanma alanında bir araya geldi. Burada personellere yangın tüpleriyle ilgili detaylı bilgi veren Aslan, her araçta ve her binada en az bir tane aktif halde olan ve süresi geçmemiş bir yangın söndürme tüpünün bulunması gerektiğini söyledi. Bilgilendirmenin ardından personele uygulamalı yangın tatbikatı yaptırıldı.
Yangın tatbikatının ardından İnsan Kaynakları Müdürlüğü İş Sağlığı Birimince basınçlı kaplar ve iş makinelerinin de periyodik kontrolleri yaptırılarak testlerden geçirildi.

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