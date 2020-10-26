10 yılın ardından Van çevre yolu çalışmalarına tekrar başlandı Van Valisi Bilmez, çevre yolunun başlama noktasında incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10 yıldan sonra ihale edilen çevre yolu projesine tekrar başlandığını söyledi.

Van'ın kronikleşmiş sorunlarının başında gösterilen çevre yolu projesinin çalışmalarına 10 yıl aradan sonra tekrar başlandı. Bugün başlanan çalışma alanında incelemelerde bulunan Van Valisi Bilmez ve beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan’dan bilgi alarak çalışmaları yerinde izledi. Alanda yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, çevre yolunun yaklaşık 10 yıldan fazla bir zamandır Van gündemini meşgul ettiğini belirtti. İki yıllık bir süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olaya tekrar el koyduğunu ve 18. madde uygulamasının bittiğini ifade eden Vali Bilmez, “Birinci Elmalık etabının tescilleri yapıldı. Kuzey Edremit etabının da tescil işlemleri yapılmaktadır. 10 yıl sonra ihale edilen çevre yolunda yüklenici firmamız tekrar bulunduğu bölgede çalışmalarına başladı. Gecikmiş bir projedir. İnşallah bundan sonra önümüzdeki süreçte herhangi bir engelle karşılaşmayız. Bu proje Van’a hayat verecek. Van’ın ulaşımını rahatlatacaktır. Diğer taraftan stadyum, otogar ve sebze hali gibi temel sorunlarına da atlık oluşturan çevre yolu bittiğinde kentimiz ciddi anlamda rahatlayacaktır” diye konuştu.

Çevre yolunun bir kısmının ihale edildiğini, yüklenici firma tarafından 12 kilometrelik yolun yapılacağını ve geri kalanın da önümüzdeki süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilmesini beklediklerini dile getiren Bilmez, “İnşallah önümüzdeki sezonla birlikte yolun tamamı ihale edilir. Yolumuz iki etaptan oluşuyor. Çevre yolunun dört dörtlük kısmının hayata girmesi için Edremit kısmının da yapımı gerekiyor. Bu yüzden Edremit tarafının da içine alacak şekilde ihale edilmesi arzumuz var” şeklinde konuştu.

Çevre yolunun aksayan yönlerinin olması durumunda takip edeceklerini sözlerine ekleyen Bilmez, Van’ın kronikleşmiş 10 yıllık sorununun sorunsuz çözülmesini temenni etti.

Seçildikleri günden bu yana Çevre ve Şehircik Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanını iki kez Van’a davet ettiklerini dile getiren AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, “Çevre yolu bizim için çok önemlidir. Gerçekten Van'ın vizyoner bir yoludur. 3 vekil olarak çevre yolumuzu çok önemsedik. Elimizden gelenini yapacağız. Van’ımıza hayırlı uğurlu olsun. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Van çevre yolunun 41 kilometreden oluştuğunu ifade eden Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan da, problemlerin çözülmesiyle birlikte bugünden itibaren çevre yolunun yapımına başlayacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.