Fevzi Çakmak Caddesi 10 günde tamamlandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Sağlık Sokakta tamamlanan yenileme çalışmalarını inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Soydan Kavşağı ile Kültür Sarayı arasında başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı. Van'ın birçok noktasında yaptığı çalışmalarla adeta kentin çehresini değiştiren Van Büyükşehir Belediyesi, Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarını 10 gün gibi kısa bir sürede bitirdi. Çalışmalar kapsamında caddede asfalt, kaldırım, ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları da yapıldı.

Beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Muhammed Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş ile tamamlanan çalışmaları inceleyen Vali Mehmet Emin Bilmez, yetkililerden bilgi aldı. Çevre esnafıyla da görüşen Vali Bilmez, caddenin Van ve Vanlılara hayırlı olması dileklerinde bulundu. Milli Egemenlik Caddesi’nden Soydan Kavşağı’na olan kısım için vatandaşlardan 2 hafta müsaade istediklerini hatırlatan Vali Mehmet Emin Bilmez, bu süreden daha kısa bir zamanda caddenin asfalt, kaldırım ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Vali Bilmez, “Caddemiz çizgileri çekildikten sonra çok daha güzel bir görünüme sahip olacak. Geçen kış kaldırımlardan yana çok büyük şikayetler aldık. Karda buzda yürürken birçok kazalara neden oluyordu. Asfaltımız da en son 2007 yılında serilmişti. O günden bugüne çok yıpranmıştı. En son da geçen kış kullandığımız yoğun tuzdan dolayı bozulmalar meydana gelmişti. Bunu şimdi tamamıyla yeniledik. Bu caddemizle birlikte Hacıbekir Caddemizde de birkaç gün sonra sonuca varacağız’’ dedi.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte kentin ulaşım anlamında rahat bir nefes alacağını vurgulayan Vali Bilmez, ‘‘Kentin sorunlarını biliyoruz. İmkânlarımız dâhilinde kentli ile birlikte bu sorunları aşacağız. Ankara’da destek olunması gereken yerlerde de sağ olsunlar milletvekillerimiz desteklerini esirgemiyorlar. Kent merkezini yaymamız gerektiğini biliyoruz. Van; Cumhuriyet ve Maraş caddelerine hapsolmuş bir merkez olmayacak. Milli Egemenlik, Hacıbekir caddelerimizin de bu caddelerden farkı kalmadı. Esnafımızın oraya doğru yayılması ve kent merkezimizin de gelişmesi için önümüzdeki sene de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz’’ şeklinde konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise kayyum belediyelerinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti. Caddenin 10 yılı aşkın bir kaldırım ve asfaltı olduğunu ve bunun ciddi sıkıntılar oluşturduğunu anlatan Milletvekili Abdulahat Arvas ise Vali Mehmet Emin Bilmez’e çalışmalarından ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Milletvekili Arvas, ‘‘Yereldeki problem ve projeleri Ankara’ya taşıyoruz. Bakanlıklar, genel müdürlükler nezdinde seçildiğimiz günden bu yana işlerin hep takipçisi olduk. 3 gün Ankara 4 gün memleketimizde vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, esnafımızla beraberiz. Nerede bir sorun varsa derman olmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum’’ dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez daha sonra beraberindeki Milletvekili Abdulahat Arvas ile asfalt dökümüne başlanan ve bir günde tamamlanan Beşyol trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak Sağlık Sokakta da incelemelerde bulundu.

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