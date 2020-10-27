Van'da sigara yasağı

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Van’da pazar yerlerinde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasaklandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bazı illerde kamuya açık alanlarda sigara ve tütün mamullerinin kullanımı yasaklanırken, Van’da da yeni bir karar alındı. Van Valiliğinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Ekim 2020 tarihinde yeni bir karar aldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde kurulan pazar yerlerinde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesine izin verilmeyecektir” denildi.

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