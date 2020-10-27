Van’dan Dereli’deki selzedelere yardım eli

Van Berberler ve Kuaförler Odası, Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin ardından başlattığı kampanya ile zarar gören 7 berber ve kuaförün iş yerini tefriş edip açılışını yaptı.

Sel felaketinden hemen sonra başlatılan kampanya çerçevesinde alınan berber ve kuaför malzemeleri, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ile Başkan Vekili Nurgül Erdem tarafından Giresun’un Dereli ilçesine götürüldü. Selden zarar gören meslektaşlarının iş yerlerinin tüm malzemelerini kendi elleriyle kuran ve açılışını yapan Başkan Koç, “Biz de 2011 yılında büyük bir deprem yaşadık. Çok zor zamanlarımız oldu. Ülkemizin dört bir yanından bize yardım eli uzatıldı. Şimdi sıra bizde. Bizde elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Desteğimiz büyük bir memnuniyet oluşturdu. Van ile Giresun arasında kardeşlik köprüsü kurduk. Başta Giresun Valimiz Enver Ünlü olmak üzere tüm yetkililer bizi sevgiyle karşıladı. Bize gösterdikleri misafirperverlik ayrıca bizi mutlu etti” dedi.

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