Milletvekili Arvas: “Çevre yolunda start verildi”

26 Ekim On Numara çekiliş sonuçları

AK Parti Van Milletvekili ve Çevre Komisyon Üyesi Abdulahat Arvas, çevre yolunda start verildiğini belirterek, “Karayolları ağımız arttıkça ticaret hareketlenecek, trafik ve çevre kirliliği azalacak, yeni yaşam alanları oluşacak ve bütün bunlarla Van hedeflerine bir adım daha yaklaşacaktır” dedi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ile birlikte çevre yolu güzergâhı olan kuzey Edremit etabında incelemelerde bulundu. Milletvekili Arvas, uzun yıllardır devam eden imar çalışmalarının 18. Madde uygulaması, itirazlar, hukuki ve idari süreçler gibi nedenlerle çevre yolunun maalesef bugüne kadar açılamadığını söyledi. Arvas, “Vatandaşlarımızın bu konudaki haklı talepleri zaman içinde mağduriyete dönüştü. Van’ın çevre yolu, seçildiğimiz ilk günden bugüne hep gündemimizde oldu. Milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte bu konunun her zaman takipçisi olduk. Valimizin Belediye Başkan Vekili olarak atanmasında sonra belediye bünyesinde çevre yolu komisyonu kurularak yereldeki çalışmalar hız kazandı. Geçen hafta valimiz ile birlikte Ankara’da bu konuda adeta mekik dokuduk. Malumunuz 31 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanımızı Van’da ağırlayacağız. Cumhurbaşkanımızın gelişi öncesinde çevre yolunda çalışmaların başlatılması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanı, Mekânsal Planlama Genel Müdürü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile görüşerek gerekli yazışmaları koordine ettik ve hızlandırdık. Bugün çok şükür gayretimizin sonucu olarak Karayolları tarafından daha önceden ihalesi yapılmış kuzey Edremit etabında fiziki çalışmalara start verildi. Diğer etaplarla ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi.

Elmalık etabının (Elmalık, Doğanlar, Yeniköy mahalleleri) yaklaşık bin hektarlık bir alanı kapsadığını ifade eden Arvas, “Bu etap ile ilgili imar plan çalışmaları bitti. 07.10.2019 tarihinde Bakanlıkça kesinleşti. Kadastro Müdürlüğünde tapu tescil ve kontrol işlemleri de tamamlandı. Kuzey Edremit etabı (Süphan, Yeniköy, Şabaniye, Bakacık, Selahaddin Eyyubi, Kurubaş mahalleleri) ise yaklaşık 2 bin hektarlık bir alanı kapsıyor. İmar çalışmaları ve idari süreci tamamlanan kuzey Edremit etabı ile ilgili dosya Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiş olup, tescil ve kontrol işlemleri devam etmektedir. İnşallah ekim ayı sonuna kadar bu etabın da tescil işlemleri tamamlanacaktır. İpekyolu etabı (Kevenli, Bostaniçi, Kurubaş, Karpuzalanı, Kıratlı, Beyüzümü mahalleleri) da yaklaşık 3 bin hektarlık bir alana sahiptir. İpekyolu etabı imar planları 20.09.2019 tarihinde Bakanlıkça kesinleştirilmişti. İpekyolu etabına ilişkin 18. Madde uygulaması 20 Ağustos ve 21 Eylül tarihleri arasında askıya çıkmıştı. Söz konusu etap ile ilgili süreç hızlı bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Çevre yolunun Van için belki de son yıllarda atılmış en büyük adımlardan bir tanesi olacağını dile getiren Arvas, şöyle devam etti:

“Van’ın her tarafını bağlantı yolları ile örecek. Karayolları ağımız arttıkça ticaret hareketlenecek, trafik ve çevre kirliliği azalacak, yeni yaşam alanları oluşacak ve bütün bunlarla Van hedeflerine bir adım daha yaklaşacaktır. Yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişini baypas edecek çevre yolu, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışına direk temas sağlayan stratejik bir güzergâhtır. Çevre yolunun şehrimize sağlayacağı katma değer, ekonomik kalkınmaya vereceği destek, trafik yoğunluğunun yaşattığı vakit kaybı, trafik kazaları sonucu oluşan zarar ziyanlar gibi birçok yönden şehrimize ve hemşehrilerimize fayda sağlayacak, yaşadığımız sıkıntıları unutturacaktır. Çevre yolunun bilinen görünen faydaları dışında, görünmeyen katkıları da vardır. Hep birlikte yolun hizmete açılması ile birlikte inşallah bunlara da şahit olacağız. Van’ı çevreleyecek çevre yolu sürücülere ve yolculara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayacak, Van’ın vitrini olacaktır. Çevre yolu konusunda hassasiyetimize her zaman destek olan, deprem ve sonrasında bizleri yalnız bırakmayan, Van’ın mimarı olarak gördüğümüz başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Mekânsal Planlama Genel Müdürü, Karayolları Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ile Karayolları Bölge Müdürümüz, Tapu Kadastro Bölge Müdürümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz ve Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say’a ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, Van halkı adına teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.