Milletvekili Arvas: “Çevre yolunda start verildi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Arvas: “Çevre yolunda start verildi”

İHA

Milletvekili Arvas: “Çevre yolunda start verildi”

AK Parti Van Milletvekili ve Çevre Komisyon Üyesi Abdulahat Arvas, çevre yolunda start verildiğini belirterek, “Karayolları ağımız arttıkça ticaret hareketlenecek, trafik ve çevre kirliliği azalacak, yeni yaşam alanları oluşacak ve bütün bunlarla Van hedeflerine bir adım daha yaklaşacaktır” dedi.
Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Valisi ile birlikte çevre yolu güzergâhı olan kuzey Edremit etabında incelemelerde bulundu. Milletvekili Arvas, uzun yıllardır devam eden imar çalışmalarının 18. Madde uygulaması, itirazlar, hukuki ve idari süreçler gibi nedenlerle çevre yolunun maalesef bugüne kadar açılamadığını söyledi. Arvas, “Vatandaşlarımızın bu konudaki haklı talepleri zaman içinde mağduriyete dönüştü. Van’ın çevre yolu, seçildiğimiz ilk günden bugüne hep gündemimizde oldu. Milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte bu konunun her zaman takipçisi olduk. Valimizin Belediye Başkan Vekili olarak atanmasında sonra belediye bünyesinde çevre yolu komisyonu kurularak yereldeki çalışmalar hız kazandı. Geçen hafta valimiz ile birlikte Ankara’da bu konuda adeta mekik dokuduk. Malumunuz 31 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanımızı Van’da ağırlayacağız. Cumhurbaşkanımızın gelişi öncesinde çevre yolunda çalışmaların başlatılması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanı, Mekânsal Planlama Genel Müdürü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile görüşerek gerekli yazışmaları koordine ettik ve hızlandırdık. Bugün çok şükür gayretimizin sonucu olarak Karayolları tarafından daha önceden ihalesi yapılmış kuzey Edremit etabında fiziki çalışmalara start verildi. Diğer etaplarla ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi.
Elmalık etabının (Elmalık, Doğanlar, Yeniköy mahalleleri) yaklaşık bin hektarlık bir alanı kapsadığını ifade eden Arvas, “Bu etap ile ilgili imar plan çalışmaları bitti. 07.10.2019 tarihinde Bakanlıkça kesinleşti. Kadastro Müdürlüğünde tapu tescil ve kontrol işlemleri de tamamlandı. Kuzey Edremit etabı (Süphan, Yeniköy, Şabaniye, Bakacık, Selahaddin Eyyubi, Kurubaş mahalleleri) ise yaklaşık 2 bin hektarlık bir alanı kapsıyor. İmar çalışmaları ve idari süreci tamamlanan kuzey Edremit etabı ile ilgili dosya Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiş olup, tescil ve kontrol işlemleri devam etmektedir. İnşallah ekim ayı sonuna kadar bu etabın da tescil işlemleri tamamlanacaktır. İpekyolu etabı (Kevenli, Bostaniçi, Kurubaş, Karpuzalanı, Kıratlı, Beyüzümü mahalleleri) da yaklaşık 3 bin hektarlık bir alana sahiptir. İpekyolu etabı imar planları 20.09.2019 tarihinde Bakanlıkça kesinleştirilmişti. İpekyolu etabına ilişkin 18. Madde uygulaması 20 Ağustos ve 21 Eylül tarihleri arasında askıya çıkmıştı. Söz konusu etap ile ilgili süreç hızlı bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Çevre yolunun Van için belki de son yıllarda atılmış en büyük adımlardan bir tanesi olacağını dile getiren Arvas, şöyle devam etti:
“Van’ın her tarafını bağlantı yolları ile örecek. Karayolları ağımız arttıkça ticaret hareketlenecek, trafik ve çevre kirliliği azalacak, yeni yaşam alanları oluşacak ve bütün bunlarla Van hedeflerine bir adım daha yaklaşacaktır. Yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişini baypas edecek çevre yolu, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışına direk temas sağlayan stratejik bir güzergâhtır. Çevre yolunun şehrimize sağlayacağı katma değer, ekonomik kalkınmaya vereceği destek, trafik yoğunluğunun yaşattığı vakit kaybı, trafik kazaları sonucu oluşan zarar ziyanlar gibi birçok yönden şehrimize ve hemşehrilerimize fayda sağlayacak, yaşadığımız sıkıntıları unutturacaktır. Çevre yolunun bilinen görünen faydaları dışında, görünmeyen katkıları da vardır. Hep birlikte yolun hizmete açılması ile birlikte inşallah bunlara da şahit olacağız. Van’ı çevreleyecek çevre yolu sürücülere ve yolculara hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayacak, Van’ın vitrini olacaktır. Çevre yolu konusunda hassasiyetimize her zaman destek olan, deprem ve sonrasında bizleri yalnız bırakmayan, Van’ın mimarı olarak gördüğümüz başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Mekânsal Planlama Genel Müdürü, Karayolları Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ile Karayolları Bölge Müdürümüz, Tapu Kadastro Bölge Müdürümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz ve Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say’a ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, Van halkı adına teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’dan Dereli’deki selzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Van’dan Dereli’deki selzedelere yardım eli
Gevaş’ta pancar hasadı başladı
YEREL HABERLER Gevaş’ta pancar hasadı başladı
Van'da sigara yasağı
YEREL HABERLER Van'da sigara yasağı
Vanlı sporcular eskrim branşında madalya aldı
YEREL HABERLER Vanlı sporcular eskrim branşında madalya aldı
Van’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi
YEREL HABERLER Van’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” ...
Fevzi Çakmak Caddesi 10 günde tamamlandı
YEREL HABERLER Fevzi Çakmak Caddesi 10 günde tamamlandı
10 yılın ardından Van çevre yolu çalışmalarına tekrar başlandı Van Valisi Bilmez, çevre yolunun başlama noktasında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER 10 yılın ardından Van çevre yolu çalışmalarına tekrar ...
AK Parti Grup Başkanvekili özkan’dan Tuşba Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili özkan’dan Tuşba ...
17 yıldır ötelenen Sağlık Sokağı’nda asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 17 yıldır ötelenen Sağlık Sokağı’nda asfalt ...
Belediye personeline yangın tatbikatı Belediye personeline yangın konusunda pratik ve teorik eğitim verildi
YEREL HABERLER Belediye personeline yangın tatbikatı Belediye ...
Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü dünya birincisi oldu
YEREL HABERLER Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü dünya birincisi oldu
Başkan Güngöralp güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Güngöralp güven tazeledi
'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu
YEREL HABERLER 'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin ...
VASKİ 185 Nolu hattın bakımını yaptı
YEREL HABERLER VASKİ 185 Nolu hattın bakımını yaptı
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı sezonu galibiyetle açtı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ...
Müdür Sünnetçioğlu’ndan 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu’ndan 26 Ekim Dünya Hasta Hakları ...
VEDAŞ’tan Saray ilçesine 2 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan Saray ilçesine 2 milyonluk yatırım
Erçek Gölü’nün karaya çıkış noktaları denetlendi
YEREL HABERLER Erçek Gölü’nün karaya çıkış noktaları denetlendi
Başkale’de 61 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 61 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 15 kilo 877 gram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 15 kilo 877 gram metamfetamin ele geçirildi
Van'da, kamyondaki 15 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu
YEREL HABERLER Van'da, kamyondaki 15 kilo uyuşturucuyu 'Bobi' buldu
Van'da online 'dengbejlik' eğitimi 
YEREL HABERLER Van'da online 'dengbejlik' eğitimi 
Van BB - Mezopotamya: 3-0
YEREL HABERLER Van BB - Mezopotamya: 3-0
Van ekibi Mardin Mezopotamya'yı 3-0'lık skorla geçti
YEREL HABERLER Van ekibi Mardin Mezopotamya'yı 3-0'lık skorla geçti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X