Sağlıkçılardan öğretmen ve öğrencilere korona virüs eğitimi

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı öncülüğünde öğretmen ve öğrencilere korona virüs konusunda eğitim verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, ilçe sağlık müdürlükleri ve Pandemi Koordinatörlüğü tarafından il ve ilçedeki öğrencilere eğitim verildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığının göndermiş olduğu korona virüs rehberi doğrultusunda sağlık personellerince eğitim verildiğini belirterek, “Bilindiği gibi okullarımızda bir kısım derslikler açıldı. Rehbere göre, okulun başlaması ile öğrencilere korona virüsün bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgiler verilmektedir. Sağlık Bakanlığımız, ‘Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ni güncelledi. Okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı. Salgın döneminde okullarımız ve velilerimizin bu rehbere uymalarını, bir an olsun maskelerini çıkarmamalarını, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz ve bu yönden eğitimlerimiz devam etmektedir. Okul yöneticilerimizden korona virüs tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışan herhangi birinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan veya gelişen kişileri sağlık kurumlarımıza yönlendirmelerini, okuldayken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenciyi ayrı bir yerde izole ederek, yakın temaslısı halinde öğrenci veya personel evlerine gönderilerek il veya ilçede bulunuyorsak sağlık müdürlüklerimiz ve pandemi koordinatörlüğüne bildirmelerini ve bulaş riskinin önüne geçmiş olacağız. Pandemi henüz bitmedi, lütfen maske takmaya, sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Biz sağlık çalışanları vatandaşlarımızı korumak ve onları iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Lütfen belirtilen kurallara uyalım" dedi.

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