Van'da Mevlidi Nebi Haftası'nda polisten çocuklara hediye



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)DİYANET İşleri Başkanlığı'nca bu yıl 'Peygamberimiz ve Çocuk' temasıyla düzenlenen '2020 Yılı Mevlidi Nebi Haftası' etkinlikleri kapsamında Van'da polis ekipleri, ilkokul öğrencileri ile Kuran kursuna giden kursiyerleri ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Tuşba ilçesi 2 Nisan İlkokulu ve iki Kuran kursunu ziyaret edip, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. İlk olarak 2 Nisan İlkokulu'na giden polis ekipleri, yüz yüze eğitime başlayan çocuklara, koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri hatırlattı. Ekipler, bu süreçte çocukların tek başına evlerinden çıkmamaları, anne ve babalarıyla çıkarken onların elini bırakmamalarını ve tanımadıkları kişilerden çikolata almamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, hediye paketinin içinde bulunan düdüğün ne işe yaradığını da çocuklara anlattı. Polisler, çocuklara, anne ve babaları araç sürerken hata yapmaları halinde düdüğü çalmalarını nasihat edip, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın yazdığı mektubu da okumalarını istedi.

Çocuklar, içerisinde Türk bayrağı, tişört, maske, dezenfektan, oyuncak ve düdük bulunan hediye paketlerini büyük bir heyecanla açtı. Bayrakları alıp sallayan çocuklar, polislere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-27 12:19:27



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