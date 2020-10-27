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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesi Edremit TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi Edremit TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit TOKİ yolunda devam eden çalışmaları inceledi.
Kentin dört bir yanında asfalt ve yol yatırımlarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Edremit ilçesinde sürekli olarak çöken, kışın sürücülere zor anlar yaşatan ve birçok kazaya neden olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları yolunda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Nur Tatar Spor Salonu ve Çimento Fabrikası arasında bulunan 4,5 kilometrelik yolda tehlikeli virajlar ve rampalar yol seviyesine indirilirken, kar ve yağmur suları nedeniyle sürekli çöken noktalara ise taş duvar ve beton setler kuruluyor. Asfalt ve kaldırım çalışmalarının da devam ettiği yolda ışıklandırma çalışmaları da yapılacak.
Çalışmaların devam ettiği alana giden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, konuyla ilgili Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Muhammed Fuat Türkman ve Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş’ten bilgi alarak yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Edremit TOKİ yolunda sürekli sıkıntıların yaşandığını belirten Vali Bilmez, 30 metre genişliğindeki karayolunu daha kullanışlı ve güvenli hale getireceklerini kaydetti. Vali Bilmez, “Fen Lisesi ile Çimento Fabrikası arasında bulunan 4,5 kilometrelik yolumuzda kaldırım, refüj ve asfalt yenileme çalışmamız var. Yol üzerinde yer yer keskin viraj ve rampalar var. Onları da ortadan kaldırarak daha sağlıklı işleyecek bir hale getireceğiz. Projemizin bir şeridi bu sene tamamen bitecek. Mevsim itibariyle sıkıntı yaşamamız için kalan kısmını da inşallah gelecek yıl bahar aylarıyla tamamlayacağız. Eski TOKİ, Yeni TOKİ ve Kiracılar TOKİ’de oturan vatandaşlarımız da daha rahat bir ulaşıma kavuşacaklar. Yaz kış burada sık sık trafik kazalarının yaşandığını biliyoruz. Projemiz tamamlandığında bu bölgenin trafiğinin tamamıyla rahatlayacağız” dedi.
Edremit ilçesinin Van’ın en güzel yerlerinden biri olduğunu da ifade eden Vali Bilmez, “Çalışmaların yapıldığı yolun her iki tarafı imarlıdır. Bu nedenle bölgede gelişime açıktır. Belediyemizin yaptığı çalışmanın ardından buradaki yerleşim yerleri de zamanla artacak, kıymetlenecektir. Van; Cumhuriyet ve Maraş caddelerine hapsolmuş bir merkez olmaktan çıkarak geniş ve modern bir kent olmaya hazırdır. Çünkü Van'ın her bir noktası çok kıymetlidir. İnşallah bizim bu çalışmalarımız Van'ın geleceğini şekillendirecek, kentimizin gelişmesine büyümesine katkı sunacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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