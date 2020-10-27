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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın girişimciliğe örnek yatırım

İHA

Kadın girişimciliğe örnek yatırım

Vanlı edebiyat öğretmeni Hale Yörük Esen, beklediği atama olmayınca girişimci olmaya karar verdi.
Gölbaşı Caddesi üzerinde Hâreko Butik Mağazasını kuran Yörük Esen, kadın girişimcilere örnek oldu. Yörük Esen tarafından öz sermaye ile kurulan mağazanın hafta sonu açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Bilal Emre Yörük ve davetliler katıldı.
Açılışta konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, işletmenin hayırlı olmasını dileyerek, “Bu mağazanın örnek olmasını ve kadın girişimcilerimizin sayısının artması dileğiyle kurdelemizi kesiyoruz” dedi.

“Kadınlar cesaret etsin”
İşletme sahibi Hale Yörük Esen de, edebiyat öğretmeni olduğunu belirterek, “Atama bekliyordum ancak düşük puanlar nedeniyle atanamadım. Hal böyle olunca evde oturmak yerine, bir iş yeri açma kararı aldım. Hem kendim çalışmak ve evimi geçindirmek hem de yanımda kadınlara iş olanağı sağlayabilmek adına böyle bir işe girdim. Kolay bir iş değil. Dışarıdan bakıldığı zaman da hizmet sektörünün zor olduğunu gözle görünüyor zaten. Ancak biz bu yola girdik ve inşallah güzel olacak. Burada kadınlara şu mesajı vermek istiyorum. Kadınlar cesaret etsinler ve girişimciliğe yönelsinler. KOSGEB'den ‘Geleneksel Girişimcilik’ başlığı altında bir destek aldık. Bunun dışındaki tüm sermaye öz sermayemiz” dedi.
İşletme hakkında da bilgiler veren Yörük Esen, “Sadece kadın üzerine olan mağazamız 160 metrekare alana sahip. Van’daki konseptlerden çok daha farklı bir konsepte sahibiz. Aynı şekilde ürünlerimizde farklı dünya markalarından oluşuyor. Buraya gelenler bu farkı daha iyi görecek ve kararını verecektir. Dünya markası ürünler olmasına rağmen fiyatları daha uygun tutmaya çalıştık piyasa şartlarına göre. Herkesimin bütçesine hitap edecek bir mağaza olduğumuzu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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