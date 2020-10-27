Van Büyükşehir Belediyesi araç yedek parçasında yüzde 40 tasarruf sağladı

Van Büyükşehir Belediyesi, araçlarının bakım, onarım ve tamirinde kullanmak üzere aldığı yedek parçaların yüzde 63’ünü kullanarak yüzde 40’lık tasarruf sağladı.

Kamu kaynaklarını verimli ve etkin kullanmayı hedefleyen Van Büyükşehir Belediyesi, kendi işgücünde de maksimum düzeyde faydalanarak tasarruf sağlıyor. Bu kapsamda Makine İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesindeki yedek parça ambarında araçların bakım, onarım ve tamirinde kullanmak üzere nisan ayında yaptığı ihale ile aldığı yedek parçaların yüzde 63’ünü kullandı. Aradan geçen 7 aylık süreçte 36 bin 87 adet yedek parça ile 4 bin 743 tamir, bakım ve onarım işi gerçekleştirildi. Yapılan onarım sayesinde Van Büyükşehir Belediyesi araçlarının yedek parça temini konusunda yüzde 40’lık tasarruf sağlamış oldu. Aynı zamanda barkod sistemi de kullanılarak ambara girişçıkışı yapılan malzemelere bu sayede daha rahat ulaşılırken, olası malzeme kayıplarının da önüne geçiliyor.

14 atölyede 64 personel ile 3 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu makine ikmal yerleşkesinde vatandaşların hizmetinde kullanılan belediyeye ait 483 aracın tamir, bakım ve onarım işleri yapılarak, hem işgücü, hem zaman, hem de yedek parça kullanımından ciddi bir tasarruf sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.