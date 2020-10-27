Çaldıran Belediyesinden üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye kitap desteği

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılarak üniversite sınavına hazırlanan 200 öğrenciye kitap desteğinde bulundu.

İlçede dört farklı yerde bulunan Sürekli Eğitim Merkezindeki destekleme kurslarına katılan 200 öğrenci, aldıkları eğitimlerle hayal ettikleri üniversiteyi kazanmak için geceli gündüzlü çalışıyor. İlçede daha çok öğrencinin üniversiteye girişinin sağlanmasını hedefleyen Çaldıran Belediyesi, sınava hazırlanan öğrencilere kitap seti dağıttı. Kitap dağıtımına İlçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yılmaz Çoban katıldı.

Burada öğrencilere seslenen Çaldıran Kaymakamı Yusuf Darani Dinç, dört farklı noktada destekleme kursu açıldığını belirterek, “Destekleme kursları, öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alarak nitelikli üniversiteleri kazanmaları için atılmış bir adımdır. Ben burada belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı hareket ederek, belediyeciliğin sadece park bahçe işi olmadığını gösterdi. Eğitimde de özellikle gayret göstermektedir. Özellikle okullarımızın bakım onarımını ve öğrencilerimize yönelik eğitim materyali noktasında büyük katkıları olmuştur. Burada devlet millet kaynaşmasını da görmekteyiz. Bu tür kaynak takviyesiyle öğrencilerimizin daha nitelikli üniversiteleri hedeflemeleri ve özgüvenlerini arttırmaktadır. İlçedeki kurumlar olarak özverili bir şekilde çalışmalarımızı devam ettirerek, öğrencilerimizin üniversite sınavlarını kazandıktan sonra da takibini yapıyoruz. Özellikle bilgisayar ve tablet gibi ihtiyaçları belediyemiz ve kaymakamlığımız tarafından karşılanmasını sağlayarak üniversitedeki öğrencilerimizin takibini de sağlıyoruz” dedi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunduklarını söyleyerek, “Geçen yıl da aynı şekilde öğrencilerimize kaynak kitap desteğinde bulunmuştuk ve 55 öğrencimiz çeşitli üniversiteleri kazanarak eğitimlerine devam etmektedir. Bu yıl üniversiteye daha öğrencimizin adım atması için sayımızı 200’e yükselttik. Burada bulunan 200 öğrencimizin tüm kaynak kitaplarını temin ederek eğitimlerine katkı sunduk. Bu seneki hedefimiz tıp ve hukuk gibi fakülteleri kazanmalarını sağlamaktır. Burada düzenli deneme sınavları yapılmaktadır. Burada üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizi belirli noktalarda belediyemizin araçları ile taşıyarak eğitimlerin yapılmasını üstlendik. Eğitim, sadece eğitim kurumlarından beklenmemelidir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime el atarak geçici olan koltuklarımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın birer birey olarak ülkemize, vatanımıza ve bizlere faydalı olabilmelerine katkı sunmak en büyük hayalimizdir” ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler ise Çaldıran Belediyesinin eğitme verdiği desteklerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Burada aldığımız eğitimler sonucunda elde edeceğimiz başarıyla ülkemize ve vatanımıza birer birey olacağız. Belediyemizin bizlere verdiği kaynak kitapların çok faydası olacak. Bu kaynak kitaplarla birlikte inşallah hayal ettiğimiz fakültelerde okuyarak hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Katkılarından dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dediler.

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