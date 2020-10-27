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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatak’ta ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu Programı’ düzenlendi

İHA

Çatak’ta ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu Programı’ düzenlendi

Van’ın Çatak ilçesinde Avrupa Birliği fonlu ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) destekli, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu Programı’ düzenlendi.
Atatürk İlkokulunun konferans salonunda pandemi kurallarına riayet edilerek düzenlenen programa; Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, FAO Saha Koordinatörü Kenan Polat, Uygulamalı Çiftçi Okulları Koordinatörü Fatih Bozdemir, FAO Uzmanı Halit Çınar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk ve Çataklı kadın çiftçiler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, pandemi sürecinde tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu anladıklarını belirterek, “Sürekli yeni çalışmalar yaparak, sürekliliğin devamını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Sürdürülebilir bir üretim sağlamak amacıyla da eğitimlerimiz, organizasyonlarımız, saha çalışmalarımız devam etmektedir. Bunlardan biride FAO teknik destekli olan Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların işbirliği içerisinde yürütülen ‘Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Oluşturulması Aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi’ projesi kapsamındaki ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu (UÇO)’ faaliyetidir. Bu proje kapsamında kadın çiftçiler ön plana çıkıyor. Çünkü şu anlayışımız vardır, kadını eğittiğin zaman aileyi ve toplumu da eğitmiş olursun. Bu anlamda kadının çok büyük önemi vardır. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından kadın çiftçinin eğitimi için bir sürü destekler vardır. Buna paralel olarak değerlendirebileceğimiz en son desteğimiz köylerde ikamet eden vatandaşlara Ziraat Bankası aracılığıyla 100 bin liraya yakın sıfır faizli ve yedi yıl ödemeli kredi veriyor olmamız. Amacımız bölgemizde koyunculuğu daha da geliştirerek yöresel ürünümüz olan otlu peyniri markalaştırıp dünyaya tanıtmaktır. Bunun için müracaatlar dün itibarı ile başladı. Şartlara uyan vatandaşlar müracaatlarını yaptığında 100 başa kadar ve bunun üzerinde koyun vererek 100 bin liralık faizsiz kredi vereceğiz ve daha sonra bakanlığımıza sunacağımız projeler ile otlu peynirimizi sürdürülebilir standartlara uygun pazarda raf değeri olan bir ürün haline getireceğiz. Bu tür projelerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.
İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen ise ilçenin özellikle küçükbaş hayvan varlığında Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “İlçemizde 130 bin küçükbaş hayvan varlığı var, bunların 105 bini koyun 25 bini keçiden oluşmaktadır. 3 bin 500 büyükbaş hayvanımız mevcuttur. Amacımız çiftçilerimizin özellikle son çıkan desteklemelerde yararlanmaları ile hayvan sayılarını arttırmalarını sağlamak. Sütlerinizi sağlıklı ve modern ortamlarda üreterek markalaşma yolunda önemli adımlar atarak sizlere katma değer sağlamasını amaçlıyoruz. İnşallah bu proje kadın çiftçilerimize ve diğer çiftçilerimize hayırlı uğurlu olur ve hayırlı kazançlar nasip eder. Bu projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığının değerli temsilcilerine katılımlarından dolayı ilçemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Program, FOA Uygulamalı Çiftçi Okulları Koordinatörü Fatih Bozdemir ve FAO Uzmanı Halit Çınar tarafından yapılan bilgilendirme ile sona erdi.

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