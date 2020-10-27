Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri yeni ofisine taşındı

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Van’ın yazılım ve siber güvenlik devi 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri yeni ofisine taşındı.

20 Nisan 2016 tarihinde Van’da hizmet vermeye başlayan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan yeni ofisine taşındı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Sistem Analisti Bilgin Berge, yıllardır Van ve bölge halkına hizmet verdiklerini ifade ederek, “Van’da yazılım, siber güvenlik, adli bilişim, akıllı kart uygulamaları, dijital dönüşüm hizmetleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) danışmanlığı, markapatent gibi alanlarda hizmet vermekteyiz. Ayrıca 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri; 4B, Van Bilişim, siber istasyon, Vankart, Kart65, Erekkart, berge, bilgin markalarıyla da sık sık gündeme gelmekle beraber yeni ürün ve hizmetlerle ağını genişlemektedir. Bizlerde bu doğrultuda vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla yeni ofisimize geçtik. Yeni ofisimizin güzel hizmetlere nasip olmasını diliyorum” dedi.

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