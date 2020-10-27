Canlı hayvan pazarı Van Ticaret Borsasına devredildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canlı hayvan pazarı Van Ticaret Borsasına devredildi

İHA

Canlı hayvan pazarı Van Ticaret Borsasına devredildi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen protokolle Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarı, 20 yıllığına Van Ticaret Borsasına devredildi.
İpekyolu ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı, düzenlenen protokolle Van Ticaret Borsasına devredildi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla belediyede düzenlenen protokol imzalandı.
Devir törenin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, pazarın işletmesinde Van Ticaret Borsasına gereken desteği vereceklerini ifade etti. Vali Mehmet Emin Bilmez, pazarı bu yıl içerisinde tamamıyla yenilediklerini ve modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek, yönetim aşamasında da takipte olacaklarını vurguladı.
Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer ise Van Büyükşehir Belediyesinin hayvan pazarı civarında kaçak et kesimine müsaade etmediği gibi kendilerinin de aynı kararlılıkla yönetimi sürdüreceklerini söyledi.
Protokol töreni tarafların imzası ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatak’ta ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu Programı’ düzenlendi
YEREL HABERLER Çatak’ta ‘Uygulamalı Çiftçi Okulu Programı’ ...
Çaldıran Belediyesinden üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye kitap desteği
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden üniversiteye hazırlanan 200 ...
Van Büyükşehir Belediyesi araç yedek parçasında yüzde 40 tasarruf sağladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi araç yedek parçasında yüzde ...
Kadın girişimciliğe örnek yatırım
YEREL HABERLER Kadın girişimciliğe örnek yatırım
Van Büyükşehir Belediyesi Edremit TOKİ yolundaki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi Edremit TOKİ yolundaki ...
Van Emniyet Müdürlüğünden minikler için anlamlı etkinlik Van polisinden öğrencilere ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ hediyesi
YEREL HABERLER Van Emniyet Müdürlüğünden minikler için anlamlı ...
Van'da Mevlidi Nebi Haftası'nda polisten çocuklara hediye
YEREL HABERLER Van'da Mevlidi Nebi Haftası'nda polisten çocuklara ...
Sağlıkçılardan öğretmen ve öğrencilere korona virüs eğitimi
YEREL HABERLER Sağlıkçılardan öğretmen ve öğrencilere korona virüs ...
Saray ilçesinde terör örgütüne darbe
YEREL HABERLER Saray ilçesinde terör örgütüne darbe
Milletvekili Arvas: “Çevre yolunda start verildi”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Çevre yolunda start verildi”
Van’dan Dereli’deki selzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Van’dan Dereli’deki selzedelere yardım eli
Gevaş’ta pancar hasadı başladı
YEREL HABERLER Gevaş’ta pancar hasadı başladı
Van'da sigara yasağı
YEREL HABERLER Van'da sigara yasağı
Vanlı sporcular eskrim branşında madalya aldı
YEREL HABERLER Vanlı sporcular eskrim branşında madalya aldı
Van’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi
YEREL HABERLER Van’da “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” ...
Fevzi Çakmak Caddesi 10 günde tamamlandı
YEREL HABERLER Fevzi Çakmak Caddesi 10 günde tamamlandı
10 yılın ardından Van çevre yolu çalışmalarına tekrar başlandı Van Valisi Bilmez, çevre yolunun başlama noktasında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER 10 yılın ardından Van çevre yolu çalışmalarına tekrar ...
AK Parti Grup Başkanvekili özkan’dan Tuşba Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili özkan’dan Tuşba ...
17 yıldır ötelenen Sağlık Sokağı’nda asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 17 yıldır ötelenen Sağlık Sokağı’nda asfalt ...
Belediye personeline yangın tatbikatı Belediye personeline yangın konusunda pratik ve teorik eğitim verildi
YEREL HABERLER Belediye personeline yangın tatbikatı Belediye ...
Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü dünya birincisi oldu
YEREL HABERLER Tuşba Sanat Gençlik Spor Kulübü dünya birincisi oldu
Başkan Güngöralp güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Güngöralp güven tazeledi
'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin bulundu
YEREL HABERLER 'Barut'lu operasyonda odunlukta gömülü 61 kilo eroin ...
VASKİ 185 Nolu hattın bakımını yaptı
YEREL HABERLER VASKİ 185 Nolu hattın bakımını yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X