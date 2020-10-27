Erciş’te iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi

Van’ın Erciş ilçesinde aralarında kan davası bulunan iki aşiret arasındaki husumet barışla sona erdi.

Seyitkan ve Evdoyi aşiretleri arasında 4 yıldır devam eden husumet barışla sona erdi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nun katılımı ile husumetli aileler barış yemeğinde bir araya geldi. Bir salonda gerçekleştirilen programda konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Konuşmasında, İslam dininin kırgınlık ve küskünlüğü uygun görmediğini belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Bizler bu konuda birlik ve beraberliği sağlayabilmek ve kardeşlik bağlarını yeniden tesis etmek üzere bir araya geldik. Çok şükür ki barışı, birlik ve beraberliği hakim kıldık. Barışa vesile olanlardan, emek verenlerden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan dualar eşliğinde iki aşiret arasındaki husumet, barış ve kardeşlik temennileri ile sona erdi.

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