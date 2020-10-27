Başkan Vekili Aslan ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe genelinde aile, esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Vekili Sinan Aslan, ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bahçıvan Mahallesi’nden Maraş Caddesi’ne çıkan ara sokaklarda yapılan alt yapı güçlendirme, parke taşı yenileme ve kaldırım çalışmasını inceleyerek, birim çalışanlarından bilgi aldı.

Başkan Vekili Aslan’ın bir sonraki durağı da Şerefiye Mahallesi Naci Bey Sokak oldu. Buradaki esnafla kafede bir araya gelen Aslan, yıl bitmeden ilçeye bağlı bütün sokakların projelerini görmek istediğini belirterek, “Çalışma arkadaşlarımızdan şehrin potansiyeli en yüksek sokaklarını ve caddelerini belirlemelerini istedim. Bizde bir takvim çerçevesinde her hafta 12 sokağımızı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler sırasında bu sokaklarda ne yapabiliriz diye arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Burada en önemli tavsiye, fikir, görüş, beğeni siz değerli esnafımıza ait” dedi.

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