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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kombi bakımında koruyucu elbise ve maske dönemi

İHA

(Özel) Kombi bakımında koruyucu elbise ve maske dönemi

Van’daki Bosch Termoteknik Yetkili Servisi, korona virüse karşı koruyucu elbise, eldiven ve maske ile hizmet veriyor.
Van'da kış aylarının yaklaşmasıyla beraber kombi bakım ve onarım servislerinde yoğunluk başlarken, olası korona virüs riskine karşı gerekli önlemler de alınmaya çalışılıyor. Bosch Termoteknik Yetkili Servis Uzmanı Haluk Terzioğlu, tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüse karşı gerekli önlemlerin alınmasına özen gösterildiğini ifade ederek, yetkili kurumların bu konuda vatandaşları bilgilendirdiğini söyledi. Kış mevsimi öncesinde aldıkları uzaktan eğitimle hem korona virüs sürecinde nasıl hareket edecekleri hem de müşterilerine nasıl hizmet verecekleri hususunda önlemler aldıklarını dile getiren Terzioğlu, “Öncelikle müşterilerin evine giderken sosyal mesafe, maske ve dezenfekteye dikkat ediyoruz. Çünkü günde 1520 eve girip çıkıyor, elimizden geldiği kadar müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Bunun yanında kısa çalışma süreciyle çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar bu pandemi sürecine dikkat ediyoruz” dedi.

"Arızaların birçoğunu görüntülü arama ile hallediyoruz"
Pandemi sürecinde özellikle telefonlara bakan personellerine büyük iş düştüğünü aktaran Terzioğlu, “Pandemi sürecinde telefonlara bakan sekreter arkadaşlarımıza büyük iş düşüyor. Çünkü biz arızaların birçoğunu telefonda görüntülü görüşmeyle hal etmeye çalışıyoruz. Görüntülü hal edemediğimiz taktirde ise teknisyen arkadaşlarımız gittiği zamanda koruyucu ekipmanlarını giyerek gidiyor. Müşterilerimizin önce sağlık durumunu soruyoruz. Pandemili bir hastamız bizi aradığında tabi ki ona hizmet vermek zorundayız. Bu noktada giden arkadaşlarımızın koruyucu ekipmanla gitmesine çok dikkat ediyoruz. Önce müşterimizi arıyor, arkadaşlarımız gitmeden önce evi havalandırmasını ve o ortamda kimsenin olmamasını istiyoruz. Daha sonra arkadaşımız koruyucu ekipmanını giyiyor, maskesini takıyor, evde işlemi bittikten sonra bulunduğu ortamı komple dezenfekte edip çıkıyor. Daha sonra bir sonraki müşteriye hizmet edeceği için bütün araç gereçleri komple dezenfekte ediyoruz. Koruyucu elbiseyi ise atıp yeni elbise giyiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yetkili servis elemanından mutlaka HES kodunu istesinler"
Bazı vatandaşların koruyucu elbiseyle eve girmelerinden ötürü çekindiğini belirten Terzioğlu, “Onlarda bu sürece katkı sunmak için göz yumuyorlar. Bütün servis arkadaşlarımızın bu şekilde çalışmasını isteyen müşterilerimiz de var. Çünkü biz birçok eve girip çıktığımız için çok büyük bir tehdit unsuru oluşturuyoruz. Biz çalışanlarımızın daima HES kodunu takip edebiliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan isteğimiz, gelen yetkili servis elemanına mutlaka HES kodunu sorsunlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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