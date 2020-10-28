Lüks otomobilin motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

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Van’ın İpekyolu ilçesinde lüks bir otomobilin motor bölümünde sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünde kedi sesinin gelmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kaputu açarak kediyi mahsur kaydığı yerden çıkardı.

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