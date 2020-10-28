Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Yıldırım-10 operasyonunda, PKK'ya ait silah mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla, dün Başkale İlçesi Yüksek ve Tahıl Mahalleleri kırsalına operasyon düzenlendi. Yıldırım-10 operasyonu kapsamında, arazide yapılan aramalarda toprağa gömülü 1 Ak-47 Kalaşnikof tüfeği, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, 2 el telsizi, 2 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2020-10-28 10:40:50
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