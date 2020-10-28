Başkan Sabırlı’dan kongreye davet

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak kongreye vatandaşları davet etti.

Başkan Sabırlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek 7. olağan il kongresine katılacağını hatırlatarak, “AK Parti, siyasi hayatına başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren aziz milletimize vaat ettiği demokratikleşme, refah, kalkınma, lider ülke olma, büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma yolunda başarı hikayesinin bir destanı olarak hizmet yürüyüşüne devam ediyor. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte kimsenin hayal bile edemediği atılımlar ve hizmetler gerçekleştirilmiştir. ’İnandığın Yolda Yürü’ sloganı ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 31 Ekim Cumartesi günü Van Atatürk Stadyumda sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde kongremizi gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız Van'a ayrı bir önem vermektedir. Tüm Vanlı hemşehrilerimizi il kongremize davet ediyorum” diye konuştu.

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