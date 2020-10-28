Saray ilçesinde yol ve asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Saray ilçe merkezi ve mahallerinde asfalt ve yol çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bu kapsamda Saray ilçesinde bulunan ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan parkın yolu da asfaltlanarak ilçedeki yol ve asfalt çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla asfalta kavuşan yaklaşık 500 metrelik ilçe parkı yoluna 700 ton civarında sıcak asfalt kullanıldı. Asfalt ekipleri, ilçenin cadde ve sokaklarında yama çalışması da yaptı.

Yine ilçeye bağlı Kuruca, Keklikdüzü, Dolutaş, Kapıköy ve Turan mahallelerinin yollarında genişletme, dolgu, iyileştirme, reglaj ve menfez çalışmaları da yapıldı.

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