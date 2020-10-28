– Van’ın Başkale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.
Başkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümü kutlama programı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Törene; Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6. Hudut Tabur Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program sona erdi.
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