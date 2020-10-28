Başkan Kandaşoğlu: “Cumhurbaşkanımız Van’a büyük müjdelerle gelecek”

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Başkanı Zahir Kandaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ekim Cumartesi günü Van’a yapacağı ziyareti değerlendirerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Van’a büyük müjdelerle gelecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekibiyle birlikte 31 Ekim Cumartesi günü ‘7. AK Parti Olağan Kongresi’ için Van’a geleceğini anımsatan Başkan Kandaşoğlu, bu ziyaretin Van için çok önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; her zaman Van’ı sevdiğini ve Van’a ayrı bir değer verdiğini vurgulayan Kandaşoğlu, “Özellikle Van depreminden iki saat sonra tüm kabinesiyle birlikte Van’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı katkılar asla unutulmayacak. Van halkına moral vermesi ve 7 ay içerisinde adeta yeni bir şehir inşa etmesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza her zaman minnettarız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 31 Ekim’de Van’da kongreye katılması ve toplu açılışlar gerçekleştirmesinin önemli olduğuna değinen Başkan Kandaşoğu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle sıkıntılı bir dönemde Van’a gelmesi, Van halkını hatırlaması bizim için gururdur ve şanstır. Tabi Van olarak yıllardır süregelen bazı sorunlarımız var. Bu noktada Cumhurbaşkanımızdan büyük müjdeler bekliyoruz. 300 koruyucu üyesi olan VATSO Derneği adına Cumhurbaşkanımızdan özellikle Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması müjdesini bekliyoruz. Çünkü Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapalı olması nedeniyle küçük ve orta ölçekli esnafımız, otellerimiz, lokantalarımız, kafeteryalarımız, kahvaltı salonlarımız ve mağazalarımız mağduriyet yaşıyorlar. Bu mağduriyetin giderilmesi noktasında kapının gerekli önlemlerin alınması çerçevesinde açılmasını istiyoruz. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın müjde vereceğini ümit ediyoruz. İkincisi ise adeta kronik bir sorun haline gelen çevre yolunun açılması müjdesini bekliyoruz. Yine Van’a yakışır bir stadyumun, otogarın ve sahil yolu müjdelerinin olacağını umuyoruz. Ayrıca VanÇatak arasında daha önce yapılan projenin tekrar hayata geçirilmesi ve başlatılması müjdesini istiyoruz. Çünkü burası İran ve Irak ile bağlantı kurulup, adeta Türkiye’nin ikinci bir ticaret kapısı olacak. Bunlar bizim yapılmayan hizmetlerdir. Bu müjdeleri bekliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız bunlarla birlikte değişik başka müjdeler de verir. Cumhurbaşkanımızın güzel müjdelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Van’ın mevcut sorunlarını mektup halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yolladığını da aktaran Kandaşoğlu, “İş dünyası olarak beklentilerimizi yazıp Cumhurbaşkanımıza gönderdik. Bu duygularla 7. AK Parti Olağan Kongresinin Van’a ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, 31 Ekim’de ilimize gelecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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