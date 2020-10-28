Çaldıran Belediyesinden iki okula kütüphane

Van’ın Çaldıran Belediyesi ile İlçe Halk kütüphane Müdürlüğü tarafından ilçe kırsalında bulunan iki okula kütüphane kuruldu.

Çaldıran Belediyesi, kırsalda bulunan okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin daha kaliteli eğitim alabilmeleri için harekete geçti. Taşıma merkezli Zülfubulak Şehit Mehmet Can Sevim ile Burçakalan ortaokullarında Çaldıran Belediyesi ile İlçe Halk kütüphane Müdürlüğü tarafından oluşturulan kütüphanelerin açılışına İlçe Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Adem Gören katıldı.

Kütüphane açılışında konuşan Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçede 118 okulda eğitim öğretim yapıldığını belirterek, “Dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemi döneminde özellikle eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimlere belli bir süre ara verildi. Uzaktan alınan eğitimlerin ardından yüz yüze eğitime başlandı. Öğrencilerimizin eğitim kurumlarından uzak kalması, kitap okuma alışkanlığından uzaklaşmalarına neden oldu. Çaldıran Belediyesi olarak öğrencilerimizin okuma alışkanlığını hızlandırma ve kitaplara daha kolay ulaşabilmesi amacıyla taşıma merkezli Zülfubulak Şehit Mehmet Can Sevim ile Burçakalan ortaokullarında yüzlerde kitaptan oluşan kütüphaneler kuruldu. Bu kütüphanelerde hem civar mahallelerdeki öğrencilerimiz hem de mahalle sakinlerimiz faydalanabileceklerdir. Kütüphanelerimizi kitap açısından daha da zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz merkezi noktalardaki diğer okullarımızda da kütüphaneler oluşturarak öğrencilerimizin kitapla buluşmasını sağlamaktır” dedi.

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