Van’ın ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ Edremit’te hayata geçiyor Kabul gören projenin sözleşme protokolü imzalandı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından projelendirilerek Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunularak kabul gören ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ projesinin sözleşme protokolü imzalandı.

Van’ın yöresel ürünleri başta olmak üzere organik sebze meyve satışının yapılacağı pazar Edremit’te hayata geçiriliyor. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın projeleri içerisinde yer alan ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ çalışmaları geçtiğimiz aylarda projelendirilerek, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulmuştu. DAP tarafından değerlendirmeye alınarak kabul gören projenin startı için de sözleşme protokolü imzalandı. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in katılımı ile karşılıklı sözleşme protokolü imzalandı.



“Yöresel ürünlerin pazarlanmasında etkin rol oynayacaktır”

Edremit’in turizmine de büyük katkılar sunacak olan projenin imza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, projenin hayata geçirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Projenin desteklenmesinin öneminden bahseden Başkan Say, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’e katkılarından dolayı da teşekkür etti. Yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanmasında mevcut pazarın etkin rol oynayacağını vurgulayan Başkan Say, “Yöresel ürünlerin katma değeri yüksek ticari ürünler haline dönüştürülmesinde bu gibi pazar yerleri büyük önem taşımaktadır” dedi.



“İlimizin yöresel ürünleri bu pazarda yer alacak”

Güzel mekanların yer alacağı pazarda yöresel ürünler başta olmak üzere sebze meyve ve işlenmiş ürünlerin de daha güzel ortamlarda satışa sunulacağını vurgulayan Başkan Say, “Turizmin göz bebeği olan ilçemizde, ilimize ve bölgemize yakışır modern bir yöresel ürünler pazarı kazandıracağız inşallah. Pazarımızın bölgenin ekonomik kazanımının büyümesinde çok büyük işlevi olacaktır. Van’ın yöresel ürünlerinin yer alacağı modern pazarımız, ilçemiz başta olmak üzere ilimiz ve bölgemizi kapsamaktadır. Yöresel ürünlerimizin satılacağı bu pazarımızın ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

