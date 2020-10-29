Çatak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Van’ın Çatak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı coşku ile kutlandı.

Çatak Atatürk İlkokulu bahçesinde korona virüs tedbirleri alınarak düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkan Vekili Cihan Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, kurum amirleri, ilçe halkı ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kaymakam Ekrem Çeçen ve Başkan Vekili Cihan Yalçın, öğrencilerin bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kaymakam Çeçen, “Cumhuriyetimizin 97. yılını coşkuyla kutladığımız bu büyük günde, sizleri saygıyla selamlıyorum. Büyük bir mücadele, emek, sabır, samimiyet ve fedakârlık neticesinde 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü coşkusunu, milletçe hep beraber paylaşıyoruz. Bugün, millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan İstiklal Harbimizi zafere ulaştırmamızın 97. yıldönümüdür. Türk milleti, modern dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış; devletimiz, gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okuması ve çeşitli etkinlikler ile Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

İlçe genelinde yapılan Cumhuriyet konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Kaymakam Ekrem Çeçen, Başkan Vekili Cihan Yalçın ve Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek tarafından verildikten sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı sona erdi.

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