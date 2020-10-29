Kapalı Çarşı esnaflığından İran sınırındaki meyve bahçesine uzanan hayat “Buralarda bir şey yetişmez” denilen vadiyi 10 yılda vahaya çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapalı Çarşı esnaflığından İran sınırındaki meyve bahçesine uzanan hayat “Buralarda bir şey yetişmez” denilen vadiyi 10 yılda vahaya çevirdi

İHA

Kapalı Çarşı esnaflığından İran sınırındaki meyve bahçesine uzanan hayat “Buralarda bir şey yetişmez” denilen vadiyi 10 yılda vahaya çevirdi

İstanbul Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan ve emekli olduktan sonra memleketi Van'ın Başkale ilçesine dönen Şahabettin Yiğit, bağbahçe işleri ile çevresindekilere örnek oldu.
İran sınırındaki Başkale ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulanan Çaldıran Mahallesi'nde doğan Şahabettin Yiğit, askerden geldikten sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yerleşti. Burada evlenen Yiğit, 9 çocuğunu okutmak için tek başına mücadele verdi. Kendisi okuyamadığı için çocuklarının üniversite okumasını ve topluma faydalı bireyler olmaları için çalışan Yiğit, çocuklarının hepsini okutmayı başardı. Daha sonra 9 yıl İstanbul Kapalı Çarşı’da esnaflık yapan Yiğit, emekli olduktan sonra memleketi Başkale'ye dönmeye karar verdi. Başkale ilçesinin Çaldıran Mahallesi'ne dönen Yiğit, önce evinin önüne daha sonra da mahallelerine 7 kilometre uzaklıktaki vadiyi meyve bahçesi yapmaya karar verdi. Çevredekilerin, "Buralarda bir şey yetişmez, bak ağaç bile yok" dediği yere büyük emek veren Yiğit, 10 yılda binlerce meyve ağacının ürün verdiği bir bahçeye dönüştürdü. En güzel elmaların yetiştiği bu bahçeyi gören diğer köylüler ise bunu örnek alarak arazilerine ağaç dikmeye başladı. Kısa sürede herkesin rekabet halinde bahçelerde yetiştirdiği meyve ağaçları ürün vermeye başladı. 10 yıl önce sıfır üretimin olduğu ilçede şimdi on binlerce ton meyve üretimi yapılıyor. Yiğit'in girişimleriyle başlayan organik elma, armut, kiraz üretimi bölgede büyük rağbet görüyor.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, bahçelerde elma hasadına katıldı. Başkale'nin bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Kaymakam Solak, "Gerek tarihi ve turistik yerleri gerekse hayvancılığı, gerekse de böyle tarımsal üretimle ilgili Başkale'nin bilinmeyen özelliklerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bugünde elma hasadı için Çaldıran Mahallesi’ne geldik. Şahabettin amcamız tek başına burada elma üretimi başlatmış ve bugün de bu noktaya gelen bir bahçeyi görüyoruz. Tüm köylülere örnek olduğunu görüyoruz. Ben kendisini tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Diğer köylülerimize de bunu tavsiye ediyoruz. Burada su kaynağımız ve doğal güzelliklerimiz var. Bölgenin terörden de arındırıldığını düşünürsek artık buralarda tarımsal üretimi artırmak kolay olacaktır" dedi.
Çaldıran Mahallesi'nde doğduğunu ve 46 sene ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaldığını anlatan Yiğit, daha sonra İstanbul Kapalı Çarşı'da esnaflık yaptığını söyledi. Emekli olduktan sonra kendi köyüne döndüğünü belirten Yiğit, "Geldiğimde burada yaşayanlar ‘meyvecilik olmaz’ dediler. Ben karar verdim burayı değiştirmeye. Ortaklarımla birlikte burada çalıştık ve çok şükür bugün de çok mutluyum. Eskiden burada gölge yoktu. Ama şimdi buradan daha büyük bahçelerimiz var. 10 yılda bu bahçe bu hale geldi. Gençlere çok çalışmayı ve birlik beraberliği tavsiye ediyorum" dedi.
‘Burada bir şey yetişmez’ denilen arazileri meyve ağaçlarıyla dolduran Yiğit, “Ağaçlardan ürün alan vatandaşların şimdi tek sıkıntısı pazar bulamamak. Soğuk hava deposunun olmadığı mahallede vatandaşlar ürünleri bozulmasın diye ya hemen satmak zorunda kalıyorlar ya da ürünler bozulup elde kalıyor. Meyvelerini istedikleri zamanda satmak için yetkililerden yardım istiyoruz. Üretim çok fazla ama pazar bulamıyoruz. Eğer burada soğuk hava deposu olursa meyvelerimizi kısıtlı zamanda değil de istediğimiz zaman satabiliriz. Yoksa ürünler boşa gidiyor" diye konuştu.
Burada yaşayan vatandaşlar da, Yiğit'in gelişinin ardından bölgede birçok değişikliğin olduğunu söyledi. Çaldıran Mahallesi'nde yaşayan Naif Şener, "Bu bahçe hepimize gurur veriyor. Bu bahçeye ağaç dikildikten sonra Başkale mıntıkasında bir rekabet oldu. Bu rekabet de hepimizin işine yaradı. Şu anda bu bahçelerden daha güzeli de var. Devlet bu konuda bize çok destek oldu. Şahabettin amca burayı ektikten sonra bizde dedik ki 'Şahabettin amca yapıyor ben niye etmeyeyim. Benim neyim bundan eksiktir’ diyerek diktik ve çok şükür faydasını da gördük. Hepimiz de 'Allah razı olsun' dedik, hepimize örnek oldu. Benim de kendi bahçem var. Şu anda istediğimiz, meyvelerimiz çöpe gitmesin. Soğuk hava depo istiyoruz ki bu meyvelerimiz değer kazansın" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan'daki işitme engelliler için klip
YEREL HABERLER Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan'daki işitme ...
Başkan Ensari’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Çatak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Çatak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Başkan Akman’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
Erciş'te sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Erciş'te sonbahar güzelliği
Bahçesaray’daki Subaşı bölgesinin yolu asfaltlandı
YEREL HABERLER Bahçesaray’daki Subaşı bölgesinin yolu asfaltlandı
TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı
Van’ın ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ Edremit’te hayata geçiyor Kabul gören projenin sözleşme protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Van’ın ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ Edremit’te hayata ...
Başkan Aslan’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
Tırla göçmen kaçakçılığı polise takıldı Şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde 210 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tırla göçmen kaçakçılığı polise takıldı Şüphe üzerine ...
Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitler ortaya ...
Van'da PKK'ya darbe
YEREL HABERLER Van'da PKK'ya darbe
Başkan Berge’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkale’de silah ve patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de silah ve patlayıcı ele geçirildi
Otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
Başkan Akman’ın Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’ın Mevlid Kandili mesajı
Vanspor FK - Bodrumspor 1-1
YEREL HABERLER Vanspor FK - Bodrumspor 1-1
İpekyolu Kaymakamı Aslan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER İpekyolu Kaymakamı Aslan’dan Cumhuriyet Bayramı ...
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Bodrumspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Bodrumspor: 1
VAHATUDER Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istedi
YEREL HABERLER VAHATUDER Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istedi
Çaldıran Belediyesinden iki okula kütüphane
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden iki okula kütüphane
Başkan Kandaşoğlu: “Cumhurbaşkanımız Van’a büyük müjdelerle gelecek”
YEREL HABERLER Başkan Kandaşoğlu: “Cumhurbaşkanımız Van’a büyük ...
Başkan İlhan’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan İlhan’dan Mevlid Kandili mesajı
Başkan Ensari’den Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den Mevlid Kandili mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X