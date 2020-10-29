Başkan Berge: Van’ımız için en büyük müjde Kapıköy’ün açılmasıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Berge: Van’ımız için en büyük müjde Kapıköy’ün açılmasıdır”

İHA

Başkan Berge: Van’ımız için en büyük müjde Kapıköy’ün açılmasıdır”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Kapıköy Sınır Kapısı’yla ilgili dosyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırmak üzere Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’a göndererek, “Esnaf, sanatkarımız ve tüccarımız Kapıköy’ün açılmasını istiyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van İl Başkanlığı kongresi için Van’a gelecek. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılmasının talep edildiği kapsamlı bir dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulmak üzere hazırladıklarını açıkladı. Kapıköy dosyasını AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar’a gönderdiklerini söyleyen Berge, “İran, Van için olmazsa olmazdır. Dosyamızı Cumhurbaşkanımıza ulaştırmak üzere vekilimize gönderdik” dedi.

“En büyük müjde Kapıköy’ün açılması olur”
“Bizim için en büyük müjde Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması olur” diyen Berge, pandemiden önce 500 bini İranlı, 500 bini yerli ve yabancı turist olmak üzere Van’a yaklaşık 1 milyon turistin geldiğini söyledi. İranlı misafirlerin Van’a büyük bir ekonomik katkı sunduğunu dile getiren Berge, “Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması için ilgili temaslarda bulunmaya devam ediyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ekonomi Konseyi Bileşenleri, Van OSB, Van Ticaret Borsası ve Milletvekilimiz Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal olmak üzere kentimizin tüm dinamikleri olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. VAN ESOB olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkarımız adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Kapıköy Sınır Kapısı’nı açmasını rica ediyoruz. Cumhurbaşkanımız her zaman esnaf ve sanatkarımızı benimsemiş ve bizlere öncülük etmiştir. Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliriz. Cumhurbaşkanımızın Van’a vereceği en büyük müjdelerin başında hiç şüphesiz Kapıköy olacaktır” dedi.

“Kapsamlı dosyayı Cumhurbaşkanımıza sunmak istiyoruz”
VAN ESOB olarak Kapıköy Sınır Kapısı’nın açılması için hazırladıkları kapsamlı dosyayı Cumhurbaşkanına sunmak istediklerini ifade eden Berge, “Kapının açılması durumunda sosyal ve ekonomik hayata olan büyük katkılarının istatistikleri ile birlikte yer aldığı dosyamızda gösteriyor ki Kapıköy Sınır Kapısı mutlaka açılmalıdır. Zira gerek dış ticaret gerekse sınır ticaretinin başlaması şehrimize önemli katkılar sunacaktır. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz pandemi sürecinden bu yana her daim esnaf ve sanatkarımızın yanında olmuştur. Verilen kredi destekleri ve yapılandırmalar esnafımıza nefes aldırmıştır. Son yapılandırma düzenlemeleri için Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Esnaf ve sanatkarımız devletinin ve milletinin yanında durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Öncesinde olduğu gibi pandemi sürecinde de ‘ahi babası’ olduğunu ispatlayan Vali Mehmet Emin Bilmez’e de teşekkür eden Berge, “Kendisi hiçbir zaman bizlerden desteklerini esirgemedi. Kapıköy’ün açılması konusunda da valimizin çabaları olduğunu biliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, otellerimiz, restoranlarımız, kafelerimiz ve tüm işletmelerimiz Kapıköy’ün açılmasını bekliyor. Esnafımızın ve tüccarımızın gözü kulağı Kapıköy’de. Hükümetimizden ve devletimizden isteğimiz esnaf ve sanatkarımızın önünü açmasıdır. Sınırda sağlık ekipleri bulundurularak ve gerekli tedbirler alınarak Kapıköy Sınır Kapısı kontrollü bir şekilde açılmalıdır. Geçişler düzenli bir şekilde başlanmalıdır. Elhamdülillah süper güçler arasında olan ülkemiz ve devletimiz güçlüdür. Kapıköy Sınır Kapısı rahatlıkla kontrol altına alınabilir. İran tarafı da modern bir kapı yapıyor ve aslında iki taraf da buna hazırdır. Dünyayı saran bir pandemi süreci ile karşı karşıyayız. Dünyanın çeşitli ülkelerinden İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere ülkemizin birçok şehrine uçuşlar yapılmaktadır. Buna karşılık Türkiye de İran, Irak ve dünyanın birçok şehrine dış hatlarını açmıştır. Tüm turizm beldeleri dolmuş ve taşmış durumdadır. Van ise maalesef bundan faydalanamamaktadır. Bu nedenle Kapıköy açılmalı ve karayolu ile de geçişler başlamalıdır. Van ekonomisinin canlanabilmesi için artık İran'dan misafir almalıyız. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize bağlı 19 oda olarak, hükümetimize ve devletimize çağrımız Kapıköy’ün bir an önce açılmasıdır. Tüm oda başkanlarımızın da talebi ve ortak görüşü bu yöndedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapalı Çarşı esnaflığından İran sınırındaki meyve bahçesine uzanan hayat “Buralarda bir şey yetişmez” denilen vadiyi 10 yılda vahaya çevirdi
YEREL HABERLER Kapalı Çarşı esnaflığından İran sınırındaki meyve ...
Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan'daki işitme engelliler için klip
YEREL HABERLER Vanlı öğrencilerden Türkiye ve Azerbaycan'daki işitme ...
Başkan Ensari’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Çatak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Çatak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Başkan Akman’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
Erciş'te sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Erciş'te sonbahar güzelliği
Bahçesaray’daki Subaşı bölgesinin yolu asfaltlandı
YEREL HABERLER Bahçesaray’daki Subaşı bölgesinin yolu asfaltlandı
TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı
Van’ın ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ Edremit’te hayata geçiyor Kabul gören projenin sözleşme protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Van’ın ‘Yöresel Ürünler Pazarı’ Edremit’te hayata ...
Başkan Aslan’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
Tırla göçmen kaçakçılığı polise takıldı Şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde 210 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tırla göçmen kaçakçılığı polise takıldı Şüphe üzerine ...
Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitler ortaya ...
Van'da PKK'ya darbe
YEREL HABERLER Van'da PKK'ya darbe
Başkan Berge’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkale’de silah ve patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de silah ve patlayıcı ele geçirildi
Otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
Başkan Akman’ın Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’ın Mevlid Kandili mesajı
Vanspor FK - Bodrumspor 1-1
YEREL HABERLER Vanspor FK - Bodrumspor 1-1
İpekyolu Kaymakamı Aslan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER İpekyolu Kaymakamı Aslan’dan Cumhuriyet Bayramı ...
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Bodrumspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Bodrumspor: 1
VAHATUDER Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istedi
YEREL HABERLER VAHATUDER Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istedi
Çaldıran Belediyesinden iki okula kütüphane
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden iki okula kütüphane
Başkan Kandaşoğlu: “Cumhurbaşkanımız Van’a büyük müjdelerle gelecek”
YEREL HABERLER Başkan Kandaşoğlu: “Cumhurbaşkanımız Van’a büyük ...
Başkan İlhan’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan İlhan’dan Mevlid Kandili mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X