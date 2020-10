Van OSB’den ‘Kapıköy ve çevre yolu’ talebi

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapacağı ziyaret öncesi bir toplantı gerçekleştirerek, kentin öncelikli talepleri için destek beklediklerini bildirdiler.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan başkanlığında bir araya gelen üyeler, kentin öncelikli taleplerini değerlendirdi. Özellikle pandemiden bu yana İran ile Van arasındaki Kapıköy Gümrük Kapısı’nın kapanması ve bu kapanmayla birlikte esnafın, tacirin, üreticinin ve turizmcinin yaşamış oldukları sıkıntıların ele alındığı toplantıda, yaşanan ekonomik darboğazda çıkmanın çözüm yolları tartışıldı. Van’ın yaşamış olduğu sorun ve sıkıntıların dile getirilerek gümrük kapısının kapalı kalmasının ticareti ve alışverişi nasıl bir çıkmaza sürüklediği konuşuldu.

Toplantı sonrası OSB’den yapılan açıklamada, bu can yakıcı sorunun çözümü için ilin tüm sorumluluk sahiplerinin bir an evvel ortak bir irade ortaya koymaları gerektiği belirtilerek, “Şu an için ülkenin her tarafına turizm seyahatlerinde ve yurt dışı turist akışında herhangi bir sıkıntının olmadığı bir dönemde ilimizin can damarı esnaf ve tüccarımızın umut ve ekmek kapısı olan Kapıköy Gümrük Kapısının halen kapalı kalması hepimizi üzmektedir. Tüm paydaşlar olarak ve diğer kesimler olarak ortak arzumuz, insanlarımızın sağlığını korumak, hastalığın yayılımını önlemek adına tüm sıkı tedbirlerin ve önlemlerin alınarak sınırlı sayıda da olsa bir misafir akışının sağlanmasıdır. Diğer bir husus, yıllardır devam eden bir çevre yolu sorunumuz var. Bu sorun ilimizin tüm yapısını, gelişimini etkilemektedir. Kentin imarından tutun yapılaşmasına, yeni yollar, caddelerden tutun sosyal ve sportif rekreasyon alanlarına, ticaretinde turizmine kadar her bir faaliyetini etkilemektedir. Neredeyse ülkemizde birçok ilçe bile çevre yoluna kavuşmuşken, ülkenin en büyük ticari ve üretim kapasitesi olarak en güçlü, stratejik ve politik konumu ile ülkenin cazibe merkezlerinden biri olan ilimizde hala çevre yolu sorunun çözülmemesi bizleri hayal kırıklığına sevk etmektedir. 31 Ekim Cumartesi, yani yarın ilimizi ziyaret edecek olan devletimizin ve ülkemizin başı Cumhurbaşkanımızdan Van ilinin tüccarı, sanayicisi, esnafı, turizmcisi ve taciri olarak talebimiz ilimizin can damarı ve esnafımızın umut kapısı olan Kapıköy Gümrük Kapımızın kontrollü olarak ziyaretçi girişine izin verilmesidir. Çevre yolumuzun bir an evvel bitirilmesi yönünde bir irade ortaya konulmasıdır. Cumhurbaşkanımızın yüce gönüllülüğünün şahidiyiz. Fakire fukaraya yaklaşımını biliyoruz, işsize aşsıza bakış açısının tanığıyız, zordaki esnaf ve tüccarın sıkıntılarına olan duyarlılığını her zaman izlemişizdir. Bizim de zordaki Van esnaf ve tüccarı olarak Cumhurbaşkanımızdan arzuhalimiz, sosyal ekonomik ve gelişmişlik endekslerinde ülke ortalamasının çok çok altında olan ilimize pozitif bir yaklaşım sergilemeleridir. Şimdiden ilin ve ülkenin üretim ve istihdam merkezinin Van OSB’nin yönetim kurulu ve sanayicisi olarak Cumhurbaşkanımıza ilimize hoş geldiniz diyoruz” denildi.

