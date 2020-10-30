Toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşımanın önüne geçildi Van’da korona virüs nedeniyle ayakta yolcu taşınmıyor Hem sürücüye hem yolcuya ceza uygulanıyor

Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşımalarda ayakta yolcu taşınmasının yasak olduğu kentte hem yolcuları hem de sürücüleri denetledi.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüsün etkileri devam ediyor. Van Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs vaka artışının önüne geçmek için bulaş riskinin fazla olduğu toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu taşımayı yasaklamıştı. Alınan kararların ardından korona virüsle mücadele kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, toplu taşımanın en yoğun olduğu birçok noktada denetim yaptı. Polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığı, ayakta yolcu taşıyıp taşımadığını kontrol etti.



Hem vatandaş hem sürücüler kurala uydu

İpekyolu Caddesi Havalimanı Kavşağında da denetim yapan ekipler, toplu taşımalarda yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Havadan dronla görüntülenen denetimlerde, sürücü ve yolcuların kurala uyup uymadığı denetlendi. Gün boyu devam eden denetimlerde hem sürücülerin hem de yolcuların kurala uyduğu gözlemlendi. Son günlerde vaka artış hızının düştüğü kentte, kurallara dikkat edilmesi tabloya da olumlu yansıdı.

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