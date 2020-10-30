Excimer lazere yoğun ilgi

Van’da Urartu Göz tarafından uygulanan excimer lazer tedavisi yoğun ilgi görüyor.

19 yıldır Van ve bölge halkına hizmet veren Urartu Göz, en yeni teknoloji ürünleri vatandaşların hizmetine sunuyor. Vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti sunabilmek için sürekli çaba içerisinde olduklarını ifade eden Urartu Göz Kurucu Hekimi Doktor Öğretim Üyesi Atilla Yazıcıoğlu, “Excimer lazer tedavisi de bunun en güzel örneklerinden birisidir. 2005 yılından bu yana A Grubu sağlık hizmeti sunan Urartu Göz’de lazer ile insanları gözlüklerden kurtarma tedavisi uygulamaktadır. Klinikte uyguladığımız excimer lazer tedavisi ile yaklaşık her bir göz için 30 saniye süren bir işlem neticesinde ve hiçbir anestezi yapmadan hastalarımızı gözlük veya lenslerden kurtarabiliyoruz" dedi.

Excimer lazer için en önemli şeyin hastanın kornea denilen ve lazer yapılacak bölgesinin ameliyat için uygun kalınlıkta olması gerektiğini ifade eden Yazıcıoğlu, “Türkiye'nin sadece 12 merkezinde uygulanan ve bu işin en yüksek standartlarına sahip No Touch; yani bıçaksız, göze dokunmadan cerrahisi kliniğimizde de yapılmaktadır. Bu cerrahi ile hastalarımız ameliyat anında hiçbir şekilde ağrı hissetmediği gibi iki gün sonra tekrar sosyal ve iş hayatına dönebilmektedirler" ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu'da sadece Urartu Göz'de yapılan bu uygulama için hastaların öncelikle muayene edilmesi gerektiğinin de altını çizen Yazıcıoğlu, "Buna uygun göz yapısı tespit edildikten sonra yapılması, hastalarımıza konfor ve estetik açıdan avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca 19 yıllık tecrübesi ve 6 uzman hekim tarafından bu cerrahilerimiz, merkezimizde uygulanmakta olup, hastalarımızın Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere gitmesine gerek bırakmadan tıbbin gerektirdiği son teknolojiyi Van'da uygulamaktayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.