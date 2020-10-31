Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evleri yıkılanlara yenilerini yapacağız (2)



VAN'A 30 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 18 yılda Van´a yapılan yatırımlara değindi. 18 yılda yaklaşık 30 milyar lira yatırım yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu yatırımlarla eğitimde 9 bin 523 derslik, 7 bin 500 kapasiteli yurt açtık. Gençlik merkezleri, spor salonları, kapalı yüzme havuzu gibi 27 tesisi şehrimize kazandırdık. Şimdi ise Van´da toplamda 6 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan Çatak 15 Temmuz Şehitleri Millet Bahçesi açıldı, diğerlerinin de ihale ve proje çalışmaları sürüyor. Sosyal yardımlar konusunda yaklaşık 7,5 milyar tutarında kaynak kullandık. 100 adet sağlık tesisi inşa ettik. 4 sağlık tesisimizin inşası bitti. 24 sağlık tesisimizin sürüyor. Ulaştırmada 36 kilometreden aldığımız bölünmüş yol mesafesini 570 kilometreye çıkardık. Tarihi Hoşap, Kırmızı, Şeytan, Bendimahi ve Kalekom köprülerinin restorasyonunu yaptık. Güzeldere tünelinde ve Başkale çevre yolunda çalışmalarımız sürüyor. Kapıköy demir yolunu yeniledik, göldeki ulaşımın daha hızlı ve konforlu olması için 2 feribot işletmeye aldık. Ferit Melen Havalimanı'nı yeniledik. Edremit tekne barınağını şehrimize kazandırdık. Akdamar İskelesini onardık. 3 baraj ve 4 gölet kazandırdık. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 340 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Van´daki çiftçilerimize 109 milyon ilave gelir kazandırdık. 186 bin dekar alanı daha sulamaya açacağız. Van´ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için Morgedik Barajı'nı inşa ettik. Vanlı çiftçilerimize 1,5 milyar tutarında tarımsal destek verdik. Sanayide Van´da bir teknopark ile Erciş OSB´yi faaliyete geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yatırımları arttırarak sürdüreceğiz. Bunun için AK Parti´nin Van´da çok daha güçlü olması gerekir. Yapmamız gereken yılın 356 günü Vanlı kardeşlerimizin gönlüne girmek için çalışmaktır " diye konuştu.

ÜYE SAYIMIZ 11 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye genelinde büyük bir üye kampanyası yürüttüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke genelindeki sayımız 11 milyonu geçti. Böyle bir parti yok, sadece AK Parti Van´daki üye sayımızın da örnek olacak bir sayıya çıkmasını istiyoruz. İl ve ilçe teşkilatlarımıza güveniyorum. Van tamam diyorsa, Van evet diyorsa bunu başarır. Rabbim bu kutlu yolda gösterdiğiniz fedakarlıktan dolayı hepinizden razı olsun. Size sevgilerimi, saygılarımı özellikle sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre sonrası Van Valiliği'ni ziyaret etti. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2020-10-31 16:31:50



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