Van'dan, İzmir'deki depremzedelere yardım eli

Her an yıkılabilir!



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit Belediyesi, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'e, yardım malzemesi gönderildi. Yardım TIR'ı Van milletvekilleri ve ilçe Belediye Başkanı'nın katılımıyla dualar eşliğinde İzmir'e uğurlandı.

İzmir Seferihisar'daki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere Van'ın Edremit ilçesinden de yardım eli uzandı. Edremit Belediyesi, içerisinde giyim ve gıda malzemelerinden oluşan ilk yardım TIR´ını dualar eşliğinde İzmir'e uğurladı. 'Doğudan Batıya uzanan kardeşlik eli' sloganıyla belediyenin başlattığı kampanyada yaklaşık 500 gıda, 500 mont ve ayakkabı toplandı. AK Parti Van milletvekilleri Osman Gülaçar, Abdulahat Arvas ile İrfan Kartal´ın da katıldığı yardım kampanyasında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İzmir'de yaşanan depremin acısını hissettiklerini belirterek, "Depremin yaşandığı ilk andan itibaren ilk yardım tırımızı hazırladık. İnşallah bu tür acılar bir daha yaşanmaz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza AIlah´tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Edremit Meydanı´ndaki TIR'ı uğurlamaya gelen Van milletvekilleri ise her felakette olduğu gibi bu İzmir depreminde de her kesimin birlik ve beraberlik için kenetlendiği bir dönem yaşadıklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Van / Edremit Behçet DALMAZ

2020-11-01 14:31:43



