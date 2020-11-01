Van Valiliği’nden İzmir’e yardım çağrısı

Van Valiliği, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili çağrıda bulunarak, gıda kolisi ve battaniye ihtiyacının olduğunu duyurdu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İzmir'de deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda yürütülüyor. İhtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şuan için sadece standart gıda kolisi ve kullanılmamış yeni battaniyeye ihtiyaç vardır. İhtiyaç oluşması halinde ayrıca bildirilecektir. Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımlarını ulaştırmak isteyen ki ve kuruluşlar, Van Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosuna ait aşağıdaki iletişim numarası ve eposta adresine başvurabilirl Adres: Van Valiliği Hükümet Konağı B Blok Zemin Kat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.

İletişim: (0532) 645 38 14(0505) 944 74 32 EPosta:www.van.gov.tr. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi

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