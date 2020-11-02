Van'da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'ın merkez İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince yapılan denetimlerde C.D.'nin iş yeri ve aracında, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan C.D.'nin iş yerinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 3 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, C.D. gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-11-02 10:17:33



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