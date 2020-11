Tiyum Van’a renk kattı

Van’da yaklaşık iki hafta önce üçüncü şubesini açan Tiyum Center, kentte renk kattı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tiyum Van Merkez Şube Müdürü İbrahim Acar, halkın bütün çeşitleri bir arada barındıran bir mağazanın beklentisi içerisinde olduğunu ifade ederek, Tiyum Center’in bu doğrultuda üçüncü şubesini açtığını söyledi. Tiyum Center’de bir vatandaşın istediği her şeyi bulabileceğine dikkat çeken Acar, “Biz üçüncü şubeyi halkın bütün çeşidi bir arada barındıran bir mağazaya ihtiyaç olduğunu hissettiğimiz için açtık. Bir aile beyaz eşya dışında aradığı her şeyi Tiyum’da bulabilir. Avizeden elektroniğe, market ve manavdan zücaciyeye, ev tekstilinden oyuncakçıya kadar her alanda ürün bulabiliyor” dedi.

Tiyum Center’i açtıklarından bu yana olumlu tepkiler aldığını aktaran Acar, “Müşterinin rağbeti, ilgisi her ne kadar da çok iyi olmasa bile beklentimizi karşıladı. Zaten biz bir riski göze alarak mağazamızı açtık. Ancak şu ana kadar beklentilerimizi karşılamamız bizim için sevindirici bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Tiyum Center mağazaları bünyesinde 80 kişinin istihdamını sağladıklarının altını çizen Acar, “Halkımız mağazalarımızın geniş ve havadar olması, gerek fiyatların uygunluğu ve gerekse personelimizin iyi iletişimi nedeniyle şimdiye kadar bizleri tercih etti. Bu anlamda halkımıza teşekkür ediyoruz. Halkımızın beklentileri doğrultusunda insör ve kampanyalarımız olacaktır. Bu anlamda tüm halkımızı 40 bin çeşidin yer aldığı mağazamıza bekliyoruz” diye konuştu.

