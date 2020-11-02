Van'da, İzmir için anma tırmanışı



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, İzmir'de yıkıma neden olan depremde hayatını kaybedenlerin anısına Erek Dağı'na çıktı. Kulüp Başkanı Ömer Demez, "İzmir yanındayız, acınızı paylaşıyoruz. Acınız acımızdır, evimiz evinizdir. Van halkı olarak 2011'de iki deprem yaşadık depremin acısını yalnızlığını çok iyi biliyoruz" dedi.

Geçen cuma günü İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin anısına Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 2 bin 800 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 35 kişilik ekip zirvede, 'Geçmiş olsun İzmir. Van halkı olarak yanınızdayız" pankartı açtı.

`EVİMİZ EVİNİZDİR´

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Van halkı olarak depremi yaşayan İzmir halkının yanında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"İzmir yanındayız. Acınızı paylaşıyoruz. Acınız acımızdır, evimiz evinizdir. Van halkı olarak 2011'de 2 deprem yaşadık. Depremin acısını yalnızlığını çok iyi biliyoruz. İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Acınızı kalbimizin en derin yerinde hissediyoruz. Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın"DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2020-11-02 12:35:40



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