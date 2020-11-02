Kalkınmada Yerel Vizyon Toplantıları başlıyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan “Kalkınmada Yerel Vizyon Bölgesel İstişare Toplantıları”nın ilki Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in açılış konuşmalarıyla başlayacak olan toplantı; akademisyenler, bölge belediye başkanları, kalkınma ajanslarından temsilciler ve bürokratların katılımıyla 3 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Oturum başkanlığını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yapacağı “Kent Yönetimi Kent Ekonomisi” başlıklı oturumda; Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ergin Sarıibrahim, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve DAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı Prof. Dr. Osman Demirdöğen konuşmacı olarak yer alacak.

‘Akıllı ve Yeşil Şehirler’ başlıklı oturumun başkanlığını ise Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş yapacak. Oturumun konuşmacıları; Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Van Organize Sanayi Başkanı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent Başkan Vekili Memet Aslan ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı olacak.

Bölgesel istişare toplantılarına Van’dan sonra Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Sivas, Adana, Konya, Kastamonu, Tekirdağ, Bursa ve İzmir’de devam edilmesi planlanıyor.

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