Erciş Belediyesi prestijli caddelerine bir yenisini daha ekledi

– Van’ın Erciş Belediyesi, prestijli cadde çalışmaları kapsamında Tugay Caddesi’nin alt yapı, kaldırım ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Erciş’te 2020 sezonu kapsamında birçok çalışma başlatan belediye, tamamladığı çalışmalarla halkın takdirini topladı. Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak yürütülen çalışmalar kapsamında Erciş’te 50 bin tonun üzerinde BSK asfalt dökümü gerçekleştirilirken, 25 mahallenin de yolları kilitli parke taşı ile döşendi. Tamamlanan çalışmalar ile birlikte şehrin, cadde ve sokaklarının prestiji yükselirken, bu caddelere bir yenisi daha eklendi. İlçenin en işlek caddelerinden biri olan ve AğrıVan karayolu ile bağlantısı bulunan Tugay Caddesi’nde daha önce başlatılan alt yapı çalışmalarıyla elektrik ve internet nakil hatları yer altına alındı. Diğer alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yaya kaldırımı ve BSK asfalt çalışmalarını da tamamlayan belediye, caddeyi daha estetik bir görünüme kavuşturdu.

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