Van’ın Edremit ilçesinde çukura düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kız Kalesi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çukurda mahsur kalan ineği kısa sürede kurtardı. İneğini teslim alan vatandaş, itfaiye ekibine teşekkür etti.
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