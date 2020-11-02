Enkazdan yaralı çıkarılan Vanlı depremzedelerden anlamlı başvuru

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde enkaz altından yaralı olarak çıkarılanlar, İzmir'deki depremde gönüllü olarak görev almak için Kızılay’a başvurdu.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmir'de arama kurtarma ve diğer çalışmalar devam ederken, bu çalışmalarda gönüllü olarak yer almak isteyen Vanlı depremzedeler ise Türk Kızılay Erciş Şubesine başvurdu. 23 Ekim 2011'deki depremde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan ve tedavileri tamamlanarak normal hayatlarına geri dönen Vanlı depremzedeler, o tarihte Türkiye'nin dört bir tarafından gelenlere vefa borçlarını ödemek istediklerini belirtti. Bu amaçla İzmir'e gitmek isteyen depremzedeler, Kızılay'a başvurdu.

Van depreminde 22 saat enkaz altında kalan ve daha sonra arama kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan Mehmet Emin Aydın, "Arkadaşlarımla gönüllü olarak Kızılay'a başvurduk. İzmir'deki enkaz çalışmalarında, her türlü yardım ve hizmette görev almak istiyoruz. Maddi ve manevi elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. Onlar için dua ediyoruz. Valizlerimizi hazırladık ve verilecek görevi bekliyoruz. Van depreminde tüm Türkiye yardımımıza koştu. Vefa borcumuzu ödemek için göreve hazırız" şeklinde konuştu.

Onurlu davranışlarından dolayı gönüllüleri tebrik eden Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, “Arkadaşlarımızın müracaatlarını alıp işlemlerini yaptık. Şu an için bir ihtiyaç yok. İhtiyaç duyulması durumunda kendilerine bilgi vereceğimizi belirttik. Arkadaşlarımızın bu duyarlılığı gözlerimizi yaşarttı. Hepsine çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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