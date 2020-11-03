100 ailenin birikimi saatler içerisinde küle döndü Halk pazarında saatlerdir süren yangında 100 dükkan küle döndü

Van’ın Özalp ilçesinde sabaha karşı halk pazarında çıkan ve hala devam eden yangında yaklaşık 100 dükkan küle döndü.

Özalp ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın, 200 dükkanın bulunduğu halk pazarında etkili oldu. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri, olay yerine giderek yangına müdahale etmeye başladı. Yangının ve alanın büyük olması sebebiyle 5 ilçeden 15 araçlık takviye alındı.

Çoğunluğu tuhafiye dükkanın bulunduğu pazarda, yangın sırasında havai fişekler de patladı. Havai fişekler yangına müdahaleyi zorlaştırdı. Ekipler 5 saatlik çalışmayla alevleri tamamen kontrol altına alırken, pazarda soğutma çalışmaları devam ediyor.



“Havai fişekler çalışmalarımızı zorladı”

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulillah Arvas, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini ancak asıl nedeninin soğutma çalışmalarının ardından tespit edileceğini belirtti. Havai fişeklerinin çalışmaları zorladığını ifade eden Başkan Arvas, “İlk ihbar saat 06.30 sıralarında geldi. Yangına ilk olarak Özalp Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Daha sonra 5 ilçeden takviye aldık. Yaklaşık 11 itfaiye aracı, biri VASKİ’nin 2 tanker aracı, birer öncü ve kurtarma aracı olmak üzere yaklaşık 15 araç çalışmalara katıldı. Yangının tam nedeni soğutma çalışmalarının ardından belli olacaktır. Yangın pasajın aynı anda çıkmış ki orta kısımlara kadar sirayet etmiş. Bunun nedeni elektrik kontağı da olabilir. Havai fişekler çalışmalarımızı zorladı. Ekiplerimizi sıkıntıya soktu” dedi.

Dükkanları yanan esnaflar ise emeklerinin kül olduğunu söyledi. Esnaf, yangında yaklaşık 100 dükkanının saatler içerisinde küle döndüğünü kaydetti.

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