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4B Yazılım’dan KVKK uyum süreci hizmeti 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden: “Van’da KVKK uyum süreci baş ağrıtacak”

İHA

4B Yazılım’dan KVKK uyum süreci hizmeti 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden: “Van’da KVKK uyum süreci baş ağrıtacak”

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, kentte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyum süreci hizmetine başladıklarını ifade etti.
Avrupa Birliğine uyum kapsamında hazırlanan KVKK’nın 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaştığını ifade eden Güden, kanunun 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi. 4B Yazılım olarak başta Van olmak üzere birçok bölgedeki firmalara KVKK uyum süreci hakkında teknik ve idari danışmanlık yapmak üzere 2018 yılında KVKK uyum süreci hizmeti başlattıklarını vurgulayan Güden, “Van’da da bu hizmeti veren ilk ve tek firmayız. Eğitim hizmetini de 24 Eylül 2018 basım tarihli KOSGEB destekli kataloğumuzda dile getirdik. Bu durum cezai işlemler başladığı zaman birçok firmanın başını ağrıtacaktır. Veri barındıran herkesi bu sürece ayak uydurmaya davet ediyoruz” dedi.
Bazı firmaların KVKK hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmadığının altını çizen Güden, “Bazı çevreler KVKK uyum sürecinden sadece çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilançosu 25 milyondan fazla olan firmalar sorumlu sanıyor. KVKK kişisel veri tutan herkesi ilgilendiriyor. Yine bazı veri sorumluları VERBİS kaydı yaparak sorumluluklarını yerine getirdiklerini düşünüyorlar. Bu konuyu kurul şu şekilde açıklamaktadır, ‘Veri sorumluları tarafından VERBİS’e kayıt başvuru formu iletilmesi ve formun kurum tarafından onaylanması, sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinde tek başına yeterli değildir. Son kayıt tarihinden önce, kurum tarafından iletilen kullanıcı adı ve parola ile VERBİS’e giriş yapılarak irtibat kişisi atanması ve atanan irtibat kişisi tarafından da bildirimlerin tamamlanarak VERBİS ekranı üzerinden gönderilmesi gerekir. VERBİS yükümlülüğü 'bulunan' veya 'bulunmayan' tüm veri sorumlularının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum göstermesi ve kişisel verilerin güvenliği konusunda gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri alması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum sağlamayanlara maddi cezaların verildiğini de hatırlatan Güden, “Her şirkete maddi maliyeti en düşük ceza 36 bin 49 TL, en yüksek ceza ise 1 milyon 982 bin 902 TL'dir. Ayrıca şirket yöneticileri hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da bulunmaktadır. Van’da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında firmaların çoğu yanlış yönlendiriyor ya da bilgiye sahip değiller. İvedilikle herkesin bu kanunun uyum sürecine göre yapılanmaları gerekmektedir. Bu anlamda 4B olarak Van’da KVKK uyum süreci danışmanlığını başlatan ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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