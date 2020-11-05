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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkna edilen bir örgüt üyesi teslim oldu

İHA

İkna edilen bir örgüt üyesi teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen bir örgüt mensubu teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla kendisi ve ailesi ile ikna çalışması yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne 2009 yılında katılım yapan, 2009 2015 yılları arasında Irak'ta, 20152017 yılları arasında İran'da, 20172020 yılları arasında Suriye'de sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüten 1 BTÖ mensubunun Şırnak Silopi Sınır Kapısından 3 Kasım 2020 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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