İkna edilen bir örgüt üyesi teslim oldu

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen bir örgüt mensubu teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla kendisi ve ailesi ile ikna çalışması yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, “PKK/KCK terör örgütüne 2009 yılında katılım yapan, 2009 2015 yılları arasında Irak'ta, 20152017 yılları arasında İran'da, 20172020 yılları arasında Suriye'de sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüten 1 BTÖ mensubunun Şırnak Silopi Sınır Kapısından 3 Kasım 2020 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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