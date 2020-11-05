Çaldıran Belediyesinden 75 yataklı hastanenin yoluna sıcak asfalt

Van’ın Çaldıran Belediyesi, yapımı tamamlanan 75 yataklı devlet hastanesinin yolunu sıcak asfaltla kapladı.

İki yıl önce yapımına başlanan Çaldıran Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi. Bununla birlikte Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin girişimleri sonucu hastane yoluna bitümlü sıcak asfalt yapıldı. Çaldıran Devlet Hastanesinin bir an önce hizmete girmesi ve ilçe halkına hizmet vermesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde iki yıl önce yapımına başlanan 75 yataklı devlet hastanesinin yapımının son aşamalarına gelinmiş bulunmaktadır. Hastanenin bir an önce tamamlanması ve ilçe halkına hizmet verebilmesi için Çaldıran Belediyesi olarak Van Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hastane yolunun tamamlanması için çalışmalarımıza başladık. Yolun alt yapısı olan stabilize çalışmalarının tamamlanmasının ardından bitümlü asfalt çalışmalarına başladık. İlçemizde tam teşekküllü yapılan hastanenin hizmete girmesi ile birlikte hastane sorunu tamamen ortadan kalkacak ve burada ikamet eden vatandaşlarımızın başka il ve ilçelere gitmelerine gerek kalmayacaktır” dedi.

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