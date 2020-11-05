Başkale'de kar yağışı çobanları olumsuz etkiledi

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN´ın Başkale ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Bölgede hayvan otlatan çobanlar, zor anlar yaşadı.

Doğu Anadolu Bölgesi´nde son günlerde etkili olan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte 2 bin 400 rakımdaki Başkale ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. İspiriz Dağı eteklerinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bölgede koyun sürülerini otlatan çobanlar, kar yağışının etkili olmasından dolayı olumsuz etkilendi. Beyaz örtüyle kaplanan meralarda otlayan koyunlar ve çobanlar zor anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU

2020-11-05 15:27:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.