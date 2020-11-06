Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerindeki yağışların ise yer yer kuvvetli, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli orta, ara sıra hamleli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 14, Bitlis’te 12, Hakkari’de 9 ve Muş’ta 14 derece olması beklenmektedir. Yağışların; Hakkari ve Van ilinin güneyinde yer yer kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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