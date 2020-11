AFAD Müdürü Uçar: “Van depremi sonrası devrim yaşandı” Van lojistik depo olası depremlerde bölgenin ihtiyacına göre dizayn edildi

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, 2011 yılında meydana gelen depremlerden sonra araç, gereç, personel ve yasal zeminde bulunan eksiklerin giderilerek birçok konuda devrim yaşandığını söyledi.

Van’da 2011 yılının 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde meydana gelen yıkıcı depremlerin yaraları hızlı bir şekilde sarılırken, geçen 9 yıllık sürenin ardından yeni olası depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için gerekli birçok adım atıldı. Van depreminin ardından Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Türkiye’de 15 bölgede yaptırılan 27 lojistik merkezinden biri olan Van AFAD Lojistik Merkezi, olası afetlerde bölgeye hizmet vermek üzere hazır bekletiliyor.

Erciş yolu üzerinde bulunan ve 29 bin 895 metrekarelik alan üzerine kurulan Van AFAD Lojistik Merkezinin olası deprem ve afet durumunda Van başta olmak üzere Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Ağrı illerine hizmet vermek için bekletiliyor. Olası afet ve acil durumlarda bölgedeki ihtiyacı karşılamak üzere merkezde bulunan 48 adet konteynerde acil yaşam malzemesi barındırılıyor. Konteynerlerin içinde 4 bin civarında çadır, 8 bin civarında battaniye, 5 bin 280 civarında yatak seti, 3 bin 600 civarında da katlanır yatak yer alıyor.



“Kurumlar arası karmaşa ortadan kalktı”

İHA muhabirine konuşan AFAD Müdürü Osman Uçar, 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen depremde 40 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı. Depremlerin ardından Türkiye genelinde afet öncesi, anı ve sonrasında yeni tedbirlerin hayata geçtiğini ifade eden Müdür Uçar, “Meydana gelen ikinci depremde 25 binamız yıkılmıştı. Bunlardan en önemlileri Aslan ve Bayram otelleriydi. Bu otellerde ve daha sonra vefat eden kişi sayısı 40’tı. İki depremde vefat edenlere tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum. İyileştirme çalışmaları kapsamında 17 bin 489 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi. Bunun yanında 8 bin 410 civarına kırsal kesimlerde vatandaşımıza konut yaptık ve teslim ettik. Bu süreçten sonra olası bir depremde ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde ciddi can ve mal kayıplarının yaşanmaması adına hükümetimiz çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda 2014 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı yürürlüğe girdi. Bu sayede kurumlar arası karmaşa ortadan kalktı. Hangi kurumun ne iş yapacağı belli oldu” dedi.



“Birçok konuda devrim yaşandı”

Van depreminde ekiplerin büyük bir tecrübe kazandığını ve daha sonra ülkede meydana gelen depremlere bu ekiplerin yönlendirildiğini dile getiren Uçar, “Van depremi sonrası araç, gereç, personel ve yasal zeminde bulunan eksikler giderilerek birçok konuda devrim yaşandı. 2011 depremi genç bir kuruluş olan arama kurtarma personeli için tabiri caizse tatbikat alanı haline dönüştü. Ekiplerimiz orada, ciddi bir eğitim, bilgi ve birikim kazanmış oldular. Şu an içinde bulunduğumuz lojistik depo da 2011 depremi sonrası bölgeye hitap edecek düzeyde dizayn edildi. 48 adet konteynerde acil yaşam malzemesi barındırmaktadır. Türkiye’nin 27 ilde bu şekilde lojistik depolar bulunmaktadır. Konteyner içinde şu an 4 bin civarında çadır, 8 bin civarında battaniye, 5 bin 280 civarında yatak setimiz, 3 bin 600 civarında da katlanır yatağımız bulunmaktadır. Bu sayı başkanlığımızın uygun gördüğü zamanlarda artırılabiliyor. Depomuzun kapasitesi de buna müsaittir. Bu dev yatırımlarının tamamı hükümetimiz tarafından 2011 yılından sonra aldığı tedbirler ve yaptığı yatırımlardır” diye konuştu.

Van depremi sonrası yapı denetim sisteminin hayata geçmesi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) zorunlu hale gelmesi gibi birçok önemli kararların alındığını ifade eden Uçar, diğer taraftan doğal afet öncesi, anında ve sonrasında verilen eğitimlerde Van’ın Türkiye’de ilk sırada yer aldığını kaydetti.

