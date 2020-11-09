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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

İHA

Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van merkez Edremit ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesinde bulunan Vangölü Toptancılar Sitesi içerisinde bulunan iki katlı binanın çatısında meydana geldi. Çatıdan kedi sesin geldiğini duyan esnaf, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığına bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verildi. Kısa sürüde olay yerine giden ekipler, kediyi itfaiye aracından uzatılan merdiven ile kurtardı. Uzun süre çatıda mahsur kaldığı, kurtarıldıktan sonra aç ve halsiz olan kediye sucuk, süt ekmek verilip karnı doyurulduktan sonra doğaya bırakıldı.

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